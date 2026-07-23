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Fisco deberá pagar a mujer por error en prueba de cocaína: pasó siete meses presa

El caso se originó luego de que tres potes de queratina que María Ribera había comprado en Bolivia arrojaran, de manera preliminar, presencia de cocaína. Sin embargo, con el avance de la investigación se determinó que la acusación carecía de sustento, lo que dio paso a una demanda de indemnización por responsabilidad extracontractual contra el Estado.

Eduardo Córdova
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Fisco deberá pagar a mujer por error en prueba de cocaína: pasó siete meses presa

La Corte de Apelaciones de Iquique ordenó al Fisco pagar una indemnización de $35 millones a una mujer que pasó siete meses en prisión preventiva. La afectada fue formalizada por tráfico ilícito de drogas debido a un falso positivo en una prueba de campo.

El caso comenzó cuando tres potes de queratina que María Ribera había comprado en Bolivia arrojaron preliminarmente presencia de cocaína. Sin embargo, la investigación estableció posteriormente que la imputación carecía de sustento.

Tras comprobarse que la acusación era infundada, la mujer presentó una demanda de indemnización por responsabilidad extracontractual contra el Estado, recogió Emol.

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia dictada por el Primer Juzgado de Letras de Iquique. No obstante, resolvió aumentar el monto de la compensación.

En la resolución, el tribunal sostuvo que “la Corte comparte el criterio de la sentenciadora expresado en sus considerandos noveno a décimo octavo”. Agregó que “corresponde aumentar la indemnización por daño moral atendiendo a la relevancia y consecuencia que para cualquier persona significa una imputación penal carente de fundamento fáctico y jurídico, razón por la que se incrementará el daño moral en la suma que se dirá en lo resolutivo del fallo”.

La indemnización aumentó a $35 millones

Con esta decisión, la Corte fijó la indemnización en $35 millones. El tribunal estimó acreditado el daño moral provocado por la prisión preventiva.

Además, concluyó que la imputación penal carecía de fundamento, lo que justificó el aumento de la compensación económica.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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