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Jefe de la Defensa en Coquimbo anuncia avances en servicios básicos y conectividad

El general de Ejército, Eugenio Ribba, dijo, en entrevista con Radio Cooperativa, que este miércoles en la tarde “se consiguió completar 10 puntos de llenado de camiones, entonces eso debería andar mucho más rápido hoy, y va a permitir que el circuito se haga con mayor frecuencia”.

Patricia Schüller Gamboa
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Jefe de la Defensa en Coquimbo anuncia avances en servicios básicos y conectividad

El general de Ejército, Eugenio Ribba, jefe de la Defensa Nacional en Coquimbo, en entrevista con Radio Cooperativa, se refirió a cómo se encuentran los servicios básicos en la región, una de las más afectadas por el sistema frontal.

Según señaló, la principal preocupación en la zona es la falta de agua potable.Lo más complejo está en la conurbación La Serena-Coquimbo. En las otras localidades tenemos problemas, pero el sistema alternativo funciona mejor, porque son poblaciones más pequeñas”.

Añadió en el medio citado que este miércoles en la tarde “se consiguió completar 10 puntos de llenado de camiones, entonces eso debería andar mucho más rápido hoy, y va a permitir que el circuito se haga con mayor frecuencia”.

Ribba detalló que “en Ovalle, más o menos el 50% de la población ya recibe agua de forma normal, y (el suministro) debería restablecerse completamente -según calculan- a más tardar mañana”.

En la conurbación, empezó a mejorar la calidad de agua muy lentamente, después de muchos trabajos que se hicieron ayer con maquinaria del Ejército: tuvieron que instalar nuevas cañerías para hacer canales y así hacer llegar agua a los filtros. Entonces, anoche se logró tener una producción pequeña de agua limpia, que se debería haber incrementado”, detalló.

En materia de conectividad, en tanto, el general precisó que “todas las comunas están con acceso terrestre, (aunque) con ciertas restricciones. Desde anteayer, el esfuerzo está en conectar las localidades más pequeñas que están aisladas con los vuelos de helicópetros, cuyas tareas se enfocan en la evacuación de personas. Enlace y abastecimiento a esas localidades”.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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