Hombre muere baleado al interior de un automóvil en Santiago: mujer resultó herida por un disparo

Un ciudadano colombiano de 23 años murió tras ser baleado al interior de un vehículo en Santiago Centro. En el mismo ataque, una joven chilena de 18 años resultó herida por un impacto de bala. El hecho, investigado como homicidio consumado y homicidio frustrado, ocurrió cerca de las 20:00 horas en calle Maipú.

Hasta el lugar concurrieron equipos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) y de la Fiscalía ECOH para realizar las primeras diligencias.

El fiscal Felipe Sepúlveda informó que “una persona falleció producto de un impacto de bala y hay otra persona que se encuentra herida. Estamos investigando la participación de quienes cometieron estos delitos”, dijo de acuerdo a Emol.

De manera preliminar, la principal hipótesis apunta a que los disparos fueron efectuados desde un vehículo en movimiento. Además, personal policial encontró evidencia balística en dos puntos distintos.

Respecto a esos hallazgos, el persecutor explicó que “los dos sitios están muy cercanos, son aproximadamente una cuadra, lo que refleja el desplazamiento del vehículo”.

La mujer herida fue abandonada metros más adelante por los responsables del ataque. En tanto, la Fiscalía ECOH y Carabineros continúan desarrollando diligencias para establecer la cantidad de personas involucradas.

Investigan un segundo homicidio en Quilicura

Consultado por la participación de los atacantes, Sepúlveda indicó que “no tenemos todavía muchos antecedentes respecto a eso, pero estamos haciendo diligencias para poder llegar prontamente a conclusiones”.

Por otra parte, la Fiscalía ECOH también investiga un homicidio ocurrido durante la madrugada en la comuna de Quilicura.

El fiscal detalló que “se trata de un homicidio ocurrido en la vía pública, específicamente en las inmediaciones de una cancha”, señaló.

La víctima compartía con un grupo de amigos cuando fueron abordados por varios sujetos armados, quienes abrieron fuego en su contra.

Finalmente, Sepúlveda indicó que “a consecuencia de los disparos, la víctima resultó con cuatro impactos de bala, falleciendo en el Cesfam de Quilicura”, añadió el fiscal.