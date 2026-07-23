Alvarado y retiro de urgencia de la Megarreforma: “Son imprevistos que suceden”

El Gobierno resolvió retirar la urgencia legislativa de la Megarreforma y congelar hasta el próximo 4 de agosto la votación de la iniciativa en el Senado. El aplazamiento respondió a una solicitud formal formulada por la bancada de la UDI bajo el reglamento de la corporación.

Según consignó 24Horas, la postergación quedó fijada para el reinicio de la actividad en Sala tras la semana distrital. La determinación se destrabó luego de que un parlamentario gremialista no se presentara en el hemiciclo debido a imprevistos de carácter personal.

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, negó que el Gobierno no se aseguró con los votos para aprobar el proyecto. “Son imprevistos que suceden. Hay que asumirlos como tal y adaptarse a esa realidad y a esas circunstancias”.

El secretario de Estado declinó revelar la identidad del ausente y argumentó que se trató de un evento imprevisto que requirió adaptación por parte del Ejecutivo.

“Cuando se retome el proceso legislativo el 4 de agosto la situación puede ser completamente distinta”

“Cuando se retome el proceso legislativo el 4 de agosto, la situación puede ser completamente distinta”, añadió.

La traba parlamentaria coincide con la discusión por el financiamiento municipal en el marco del proyecto. Durante el trámite previo en la Cámara de Diputados, la norma avanzó sin el mecanismo de restitución de recursos por exención de contribuciones al no lograrse la unanimidad.

Ante este escenario, La Moneda repuso en la comisión mixta una indicación que busca restituir el 100% de los ingresos comunales que se perderían por la medida. La indicación equipara el esquema de salvaguarda propuesto en la propuesta original del Ejecutivo.

“Respetamos el compromiso que asumimos íntegramente en el Senado, y repusimos exactamente la misma indicación de compensar al 100% a los municipios por la exención de contribuciones”, manifestó Alvarado, consignó el medio citado.

El secretario de Estado remarcó la división de posturas que persiste en el Congreso respecto a la reposición de estos recursos. “Hay parlamentarios que están disponibles para que los municipios no pierdan ingresos y hay parlamentarios que no quieren que los municipios tengan la reposición de esos ingresos”, agregó.