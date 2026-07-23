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Lluvia volvería a Santiago este jueves: temperatura máxima no superaría los 12°

La Dirección Meteorológica de Chile indicó que durante la mañana, tarde y noche caerán chubascos con distinta intensidad, consignó 24Horas.

Patricia Schüller Gamboa
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Lluvia volvería a Santiago este jueves: temperatura máxima no superaría los 12°

La lluvia volvería este jueves a la Región Metropolitana, de acuerdo a lo informado por la Dirección Meteorológica de Chile.

Según consignó 24Horas, el organismo indicó que durante la mañana, tarde y noche caerán chubascos con distinta intensidad.

También se registrarían vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora, principalmente en la tarde.

El frío asimismo será parte del día, ya que la temperatura máxima no superará los 12°.

Para el viernes y fin de semana, por su parte, las condiciones serán similares, con cielos nublados y máximas de no más de 16°.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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