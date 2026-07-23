“Ella nunca se ha rehabilitado, todo el mundo lo sabe”: Ignacia Michelson hace dura acusación contra Cony Capelli

Ignacia Michelson volvió a protagonizar una polémica tras lanzar duras acusaciones contra Cony Capelli. La influencer cuestionó públicamente a la actual participante de “Fiebre de Baile”, con quien mantuvo una amistad durante su paso por “Gran Hermano Chile”.

Las declaraciones fueron realizadas en el programa “Zona de Estrellas”, donde Michelson criticó las actitudes de Capelli y reavivó el distanciamiento entre ambas.

La controversia surgió luego de que Vale Roth denunciara haber recibido mensajes de odio por parte del fandom de Cony Capelli. En medio de esa situación, la bailarina intentó bajar el tono de la polémica y explicó que su abrupta salida del escenario obedeció a problemas de salud.

Michelson acusó a Capelli de hacer un “papel de víctima”

Pese a ello, Ignacia Michelson decidió intervenir en el debate y lanzó fuertes cuestionamientos contra su excompañera.

“Eso de que se rehabilitó es una mentira, todo el mundo lo sabe, pero está perfecto si quiere hacer su papel de víctima, como siempre. Ahora, con lo que está pasando con Valen Roth, es súper sencillo que ella pare a su fandom y diga ‘dejen de tirarle mierda a esta persona’, porque, cuando a ella uno le dice la verdad, es la víctima y saca lo del ciberbullying. Cuando ella o su fandom lo hace, no se quiere hacer responsable”, lanzó la también DJ.

Luego, Michelson insistió en sus críticas. “Yo jamás he dicho que no me gusta la fiesta ni he negado absolutamente nada. Siempre he sido muy real. Ella nunca se ha rehabilitado (…) ¿Cómo se va a rehabilitar si me la topo en las mismas fiestas a las que voy yo, con las mismas personas que tengo de amigos en común? Que deje de mentir”, manifestó.

Nuevas acusaciones contra Cony Capelli

En la misma conversación, Ignacia Michelson aseguró que Cony Capelli tendría problemas con el consumo de alcohol y realizó nuevas acusaciones sobre su comportamiento.

“Ella se toma un copete y se vuelve loca. Le ha pegado a todas sus parejas; al que es su pareja ahora le saca la conch… (sic), es verdad. Todo el mundo sabe que ella es súper agresiva”, indicó.

Hasta el momento, Cony Capelli no se ha referido públicamente a las declaraciones realizadas por Ignacia Michelson.