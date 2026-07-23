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Aguas del Valle anuncia que el servicio de agua potable fue normalizado en la ciudad de Ovalle

La empresa, en un comunicado, indicó que la reposición se logró “luego de un intenso trabajo técnico desplegado para recuperar la operación de los sistemas de producción y distribución afectados por el inédito temporal”. La sanitaria instó a la población a “realizar un uso responsable del recurso durante las próximas horas, mientras se completa la estabilización operacional de toda la red”.

Patricia Schüller Gamboa
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Aguas del Valle anuncia que el servicio de agua potable fue normalizado en la ciudad de Ovalle

Aguas del Valle confirmó este jueves que el servicio de agua potable fue normalizado en toda la ciudad de Ovalle, en la Región de Coquimbo.

La empresa, en un comunicado, indicó que la reposición se logró “luego de un intenso trabajo técnico desplegado para recuperar la operación de los sistemas de producción y distribución  afectados por el inédito temporal”.

“El agua que estamos distribuyendo es 100% potable”

El gerente regional de la empresa, Andrés Nazer, dijo que “el agua que estamos distribuyendo es 100% potable y segura para el consumo humano. Nuestros equipos continúan monitoreando permanentemente el sistema para asegurar su estabilidad y correcto funcionamiento”.

Aguas del Valle instó a la población a “realizar un uso responsable del recurso durante las próximas horas, mientras se completa la estabilización operacional de toda la red”.

Empresa “agradeció la comprensión de la comunidad”

La empresa “agradeció la comprensión de la comunidad y el apoyo brindado por las autoridades durante esta situación excepcional. Lamentando los inconvenientes que este inédito evento climático pudo generar a sus clientes”.

Sabemos las dificultades que esta contingencia provocó a muchas familias y queremos agradecer su paciencia y colaboración”, añadió Nazer, destacando que “nuestros equipos trabajaron de manera ininterrumpida para restablecer el servicio en el menor tiempo posible”.

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Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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