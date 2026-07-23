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“El cabro este era bien vivo, parece”: Pangal Andrade habló de los rescatados del Cajón del Maipo

Durante una conversación con el programa “Hay que decirlo”, Andrade calificó como irresponsable la decisión de internarse en la cordillera cuando existían advertencias por las condiciones meteorológicas.

Eduardo Córdova
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“El cabro este era bien vivo, parece”: Pangal Andrade habló de los rescatados del Cajón del Maipo

Pangal Andrade criticó la decisión de los tres jóvenes que permanecieron desaparecidos en el Cajón del Maipo, pese a que finalmente fueron rescatados con vida. El exchico reality, quien participó activamente en la búsqueda, cuestionó que ingresaran al sector de Termas de Colina en medio del sistema frontal.

Durante una conversación con el programa “Hay que decirlo”, Andrade calificó como irresponsable la decisión de internarse en la cordillera cuando existían advertencias por las condiciones meteorológicas.

“Como decimos todos, nos estamos cagando de la risa, pero hay que tener dos dedos de frente para ir a meterse a la cordillera cuando sabes que viene un frente de mal tiempo, como nunca antes. Ni yo me voy a meter”, afirmó.

Pangal Andrade bromeó sobre “El Chino”

Más adelante, el deportista también aprovechó la conversación para bromear sobre Manuel Orellana, conocido como “El Chino”, uno de los tres rescatados.

“El Jeep quedó a la mitad de las termas, así que se deben haber ido a bañar y después bajaron caminando al refugio porque no lo pudieron bajar. Si el cabro este era bien vivo, parece”, comentó.

Además, Andrade aseguró que el grupo utilizó gran parte de los suministros que había en el refugio. “Tenía absolutamente de todo: víveres, leña (…); de hecho, cuando subimos, se comieron todo. Cervecita, vinito, leña; lo dejaron desabastecido. El dueño fue, entró y volvió cagao’ de la risa, y dijo: ‘Por suerte están bien, se comieron todo'”, expresó.

Las bromas continuaron tras el rescate

Consultado por el estado de ánimo de Manuel Orellana al abordar el helicóptero, Pangal Andrade ironizó sobre la situación familiar del rescatado.

“Porque lo estaban esperando la señora y la hija abajo, imagínate (…) Si quieres hacerla, te vas de la disco con dos chiquillas en la noche, te agarra un temporal y tienes familia; lo único que no quieres es que te rescaten”, señaló.

Finalmente, Andrade cerró sus declaraciones con otra broma sobre Orellana. “Si yo fuera el ‘Chino’, me habría escondido, me habría enterrado bajo la nieve. Se las dio de galán”, concluyó.

El vínculo entre los tres rescatados en el Cajón del Maipo: educadoras del jardín cuidaban al hijo de “El Chino”
Source Texto: La Nación / Foto: X
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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