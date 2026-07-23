Manuel Monsalve quedó con arresto domiciliario nocturno

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago estableció este jueves la rebaja de la medida cautelar que cumplía el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Pasando de arresto domiciliario total a arresto domiciliario nocturno.

Según consignó Radio Cooperativa, la resolución fue adoptada por el magistrado Patricio Álvarez en respuesta a la revisión de la cautelar decretada, en el marco de la investigación penal que se sigue en contra del exsubsecretario. Esto por presuntos delitos de violación y abuso sexual en contra de su asesora, en septiembre de 2024.

La audiencia se desarrolló telemáticamente. Monsalve compareció a distancia sin acudir presencialmente a las dependencias del tribunal.

Tras el fallo, el exsubsecretario tendrá la obligación de pernoctar bajo el régimen de arresto domiciliario nocturno en su residencia fijada en la ciudad de Viña del Mar, donde se fiscalizará su cumplimiento, consignó el medio citado.