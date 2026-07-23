“Hay que estar piteado del mate…”: Rafa Araneda recuerda el polémico paso de Morrissey en Viña

Rafa Araneda recordó las exigencias que impuso Morrissey durante su presentación en el Festival de Viña 2012 y aseguró que fue una experiencia que lo marcó. El animador relató distintos episodios ocurridos tras bambalinas y calificó al cantante británico como “descuadrado”.

En ese entonces, Morrissey exigió que no se utilizara ningún producto de origen animal dentro del recinto. El exvocalista de The Smiths, reconocido por su estilo de vida vegano, habría llevado esa petición al extremo.

Rafa Araneda recordó el paso de Morrissey por Viña

El conductor relató la experiencia en el programa “Entre Broma y Broma”, de Luis Slimming. Allí explicó cómo fue su encuentro con el artista inglés.

Araneda afirmó que el equipo de seguridad de Morrissey desconectó los carritos de comida que vendían productos con carne en las afueras de la Quinta Vergara.

Fue entonces cuando expresó su molestia. “¿Qué se creyó este hueón? Ahí tienes un hueón descuadrado. Mandó a su equipo de seguridad y a todos los carritos que hay afuera les desconectaron las cadenas de frío. Perdieron su mercancía, bajo amenaza que no se presentaban”, recordó.

El animador agregó que esa situación dejó a la organización sin margen de maniobra. “O sea, nos puso en un jaque mate, porque tú tampoco le puedes decir a 15 mil personas, ‘sabes qué, nos pusimos choros y lo mandamos a la cresta’, que era lo lógico, porque estaban ahí, porque pagaron una entrada”, puntualizó.

Las exigencias llegaron hasta el camarín

Araneda también contó que integrantes del equipo del cantante revisaron su camarín en busca de productos de origen animal.

“Entra al camarín mío el jefe de seguridad de él, un argentino, me pidió disculpas y me dijo: ‘Me tengo que llevar todo lo que sea producto animal’. Y yo tenía unos jamones, unas carnes ahí…¡Llévatelas, poh huón! Y el huevón avergonzado”, relató.

Además, aseguró que el artista también cuestionó parte del vestuario de Eva Gómez, pese a que las plumas que utilizaba eran sintéticas. Según Araneda, incluso una vidente vinculada a Morrissey pidió sacar de la primera fila a Cristián Sánchez por considerar que transmitía una mala energía.

Finalmente, el animador criticó la actitud del músico y aseguró que sus exigencias fueron excesivas. “Que venga a someter. Ya no es una excentricidad, es someter, es tirar quien la tiene más grande”, concluyó.