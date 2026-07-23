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Decretan prisión preventiva para “El Panda” y dos encubridores por homicidio frustrado de carabineros

El sujeto fue formalizado tras disparar contra el subteniente Nicolás Veloso y el cabo primero Luciano Asensio, en la comuna de Lo Espejo, cuando ambos funcionarios intentaron controlarlo en la vía pública.

Leonardo Medina
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Decretan prisión preventiva para “El Panda” y dos encubridores por homicidio frustrado de carabineros

En prisión preventiva quedó este jueves Benjamín Aedo González, alias “El Panda”, sujeto acusado por balear el viernes pasado a dos carabineros en la comuna de Lo Espejo.

La Fiscalía Metropolitana Sur lo formalizó por doble delito de homicidio frustrado. Además, en la misma audiencia se dictó la prisión preventiva de los dos encubridores de su fuga de cinco días.

Aedo González, peligroso miembro de la banda de narcotraficantes del “Chicorte”, disparó contra el subteniente Nicolás Veloso y el cabo primero Luciano Asensio. Lo anterior ocurrió cuando los dos funcionarios intentaron controlarlo en la vía pública.

Consignar que “El Panda” fue detenido este miércoles en San Bernardo por el GOPE de Carabineros, después de cinco días prófugo.

El fiscal Christian Toledo informó que el imputado “estuvo cambiándose una casa por día hasta que finalmente logramos la ubicación en el cual estaba siendo resguardado”.

A la vez, añadió que “se ocultó en un domicilio de la comuna del Espejo con una persona cercana que lo trasladó hasta la comuna de San Bernardo. En San Bernardo se mantuvo ese día. Posteriormente es trasladado hasta la comuna de La Pintana”.

“Al día siguiente volvió a la comuna de San Bernardo. Estuvo entre la comuna del Bosque y La Cisterna en otros domicilios que estamos desarrollando diligencias”, agregó.

“Finalmente se trasladó hasta un segundo domicilio en la comuna del Espejo distinto al inicial, donde finalmente fue detenido”, cerró el fiscal Toledo.

Cabe destacar que, en este mismo caso, también es investigado un tercer encubridor, el cual está en prisión preventiva desde el pasado martes.

Detienen a “El Panda”, acusado de dispararle a dos carabineros en Lo Espejo
Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
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