Qué hacer en Santiago: descubre los mejores panoramas bajo techo para este invierno

Si estás buscando qué hacer en Santiago durante los días más fríos del año, existen diversas alternativas bajo techo para disfrutar en familia, con amigos o en pareja. Desde experiencias inmersivas y actividades interactivas hasta exposiciones, ciencia y juegos de mesa, la Región Metropolitana ofrece panoramas para todas las edades.

En esta selección encontrarás algunos de los mejores panoramas bajo techo para este invierno, ideales para aprovechar las vacaciones o simplemente disfrutar de los días helados.

Qué hacer en Santiago: experiencias inmersivas y panoramas familiares para disfrutar bajo techo

Family Fest by Hasbro

Dirección: Cenco Florida, Av. Vicuña Mackenna Oriente 6100, La Florida, Región Metropolitana.

Family Fest by Hasbro es una experiencia inmersiva e interactiva pensada para niños, niñas y toda la familia. Con más de 2.000 metros cuadrados de actividades bajo techo, los asistentes podrán recorrer una villa temática inspirada en algunas de las marcas más icónicas de Hasbro, participando en desafíos, juegos y experiencias diseñadas para todas las edades.

El recorrido incluye siete universos temáticos dedicados a Peppa Pig, Play-Doh, My Little Pony, Furby, Nerf, Transformers y Monopoly. Donde cada familia recibe un “Pasaporte Explorador” para completar misiones y reunir sellos durante la visita.

Además, la experiencia incorpora un Laser Battle Arena inspirado en Transformers, shows en vivo, zonas para fotografías, una tienda oficial de Hasbro y espacios de descanso. Convirtiéndose en uno de los panoramas bajo techo más entretenidos para disfrutar durante las vacaciones de invierno en Santiago.

Planetario Huechuraba

Dirección: Premio Nobel 5555, Huechuraba, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago durante este invierno, el Planetario Huechuraba es una excelente alternativa bajo techo para disfrutar en familia, con amigos o en pareja. Este centro de divulgación científica cuenta con una sala inmersiva donde se exhiben funciones dedicadas a la astronomía, la ciencia y espectáculos audiovisuales con sonido envolventes.

Su cartelera incluye funciones como Misión Sistema Solar, Fantasma del Universo, De la Tierra al Universo y Misterios de tu Cerebro. Además, la exitosa serie Órbita Sonora, que proyecta experiencias inmersivas con la música de Daft Punk, Radiohead e Interstellar de Hans Zimmer.

Parque Aventura Inmersivo

Dirección: Mall Plaza Los Dominicos, nivel 3, sector Callejón Asiático, Las Condes, Región Metropolitana.

A través de distintos circuitos interactivos, los participantes deberán correr, saltar, escalar, esquivar obstáculos y superar desafíos en tiempo real para sumar puntos y desbloquear recompensas.

Está pensado para niños, jóvenes y adultos, las sesiones tienen una duración aproximada de 20 minutos e incluye calcetines antideslizantes y también ofrece la posibilidad de celebrar cumpleaños y eventos especiales.

Qué hacer en Santiago: cafeterías temáticas y eventos para disfrutar este invierno

Board Game Café

Dirección: Balmoral 309, Local 109, Las Condes, Región Metropolitana.

Este board game café fue pionero en Chile en combinar una cafetería con una ludoteca especializada, donde los visitantes pueden acceder a más de 200 juegos de mesa modernos y jugar durante un bloque de dos horas mientras disfrutan de su carta de cafetería y pastelería.

El local ofrece café de especialidad, té, chocolates calientes, bebidas, tortas, cheesecakes, brownies, muffins, sándwiches y otras preparaciones para acompañar la experiencia. Además, el equipo orienta a los visitantes en la elección de los juegos y explica sus reglas, por lo que no es necesario tener experiencia previa.

ExpoCafé Chile 2026

Dirección: Espacio Riesco, Av. El Salto 5000, Huechuraba, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago y eres amante del café, ExpoCafé Chile 2026 regresa con una nueva edición. La ExpoCafé reunirá a cafeterías, tostadores, baristas, productores y marcas nacionales e internacionales en un solo lugar. Durante tres días, los asistentes podrán recorrer más de 15.000 metros cuadrados dedicados a la cultura del café, con degustaciones, exhibiciones y lanzamientos de productos.

Además de la feria comercial, el evento contará con competencias de baristas, charlas, talleres, catas guiadas, demostraciones en vivo y una amplia oferta gastronómica para complementar la experiencia. ExpoCafé Chile se realizará del 24 al 26 de julio en Espacio Riesco.