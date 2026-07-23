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Jordi Castell responde duramente a Mara Sedini: “Me da más pena que alguien se meta en un matrimonio…”

El fotógrafo reaccionó a unos dichos de la exvocera de Gobierno y lanzó un fuerte dardo. “Está bien que hable y cuanto más barbaridades diga, mejor podrá justificar el diplomado que le pagó su pololo nuevo”, sostuvo.

Leonardo Medina
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Jordi Castell responde duramente a Mara Sedini: “Me da más pena que alguien se meta en un matrimonio…”

Jordi Castell alzó la voz y respondió a unas declaraciones de la exvocera de Gobierno, Mara Sedini, tras la reaparición pública de esta última en “Sin Filtros”. 

La polémica se remonta al mes de abril, con unos dichos del fotógrafo en el programa “Tal Cual” (TV +). En esa ocasión, Castell aseguró que una de las ministras de José Antonio Kast “fue amante de un hombre casado” con hijos. 

Si bien el comunicador no reveló la identidad de esa ministra, posteriormente se especuló que se refería a Sedini. 

Bajo ese contexto, la exsecretaria de Estado abordó el tema durante su entrevista en “Sin Filtros”. 

“Honestamente, me da lo mismo, me inventaron esto (…). Ahí hay una maldad sin límites de personas que me llegan a dar pena, porque si tú sabes lo realmente importante que es la familia, no le haces eso a alguien más”, expresó. 

La reacción de Jordi Castell

Frente a esto, en el programa “Zona de Estrellas” (Zona Latina) le consultaron a Castell por los comentarios de la exministra y lanzó un fuerte dardo

Mediante un mensaje, Jordi señaló que “a mí me da mucha más pena que alguien se meta en un matrimonio con tres niños chicos”.

Finalmente, mencionó que “está bien que hable y cuanto más barbaridades diga, mejor podrá justificar el diplomado que le pagó su pololo nuevo”.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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