Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para los fanáticos del ceviche

Si buscas qué hacer en Santiago y eres amante del ceviche, existen tenedores libres donde este clásico de la gastronomía peruana ocupa un lugar protagónico.

Además de disfrutar pescado fresco marinado en limón, podrás probar otras especialidades como causas, mariscos, arroz chaufa, lomo saltado y una amplia variedad de preparaciones sin límites.

A continuación, conoce tres tenedores libres de Santiago ideales para quienes no se cansan de comer ceviche.

Qué hacer en Santiago: un buffet peruano con ceviches y cocina criolla

Perú Mágico Tenedor Libre

Dirección: Av. Pedro de Valdivia 3323, Ñuñoa.

Perú Mágico Tenedor Libre es uno de los buffets peruanos más conocidos de la capital. Su propuesta reúne distintas variedades de ceviche, además de pescados, mariscos, causas, ají de gallina, lomo saltado, parrillas y postres.

Gracias a su amplia selección de platos y su horario extendido, se ha convertido en una alternativa para quienes buscan disfrutar de la gastronomía peruana sin límites.

Qué hacer en Santiago: una alternativa con gran variedad de productos del mar

Somos Perú Buffet

Dirección: Av. Francisco Bilbao 1042, Providencia.

Somos Perú Buffet destaca por ofrecer una amplia selección de preparaciones peruanas, donde los ceviches son uno de los principales atractivos del buffet. A ello se suman pescados, mariscos, carnes, platos criollos y postres para completar la experiencia.

Su ubicación en Providencia y su variada oferta gastronómica lo convierten en una excelente opción para quienes buscan qué hacer en Santiago y disfrutar de una comida abundante.

Qué hacer en Santiago: ceviches, mariscos y carnes en un solo buffet

Pachamama Tenedor Libre

Dirección: Antonio Varas 2207, Ñuñoa.

Pachamama Tenedor Libre ofrece un buffet de inspiración peruana donde los ceviches comparten protagonismo con mariscos, carnes, platos criollos, ensaladas y postres. Esta combinación permite disfrutar distintos sabores en una misma visita.

Además, el restaurante cuenta con un ambiente familiar y horarios de almuerzo y cena durante toda la semana, convirtiéndose en una atractiva alternativa para los fanáticos del ceviche.

Una excelente opción para los amantes de la gastronomía peruana

El ceviche se ha consolidado como uno de los platos más populares entre los amantes de la cocina peruana. Por eso, si buscas qué hacer en Santiago y quieres disfrutar este clásico sin límites, estos tres tenedores libres destacan por su variedad de preparaciones y su propuesta gastronómica centrada en los sabores del Perú.