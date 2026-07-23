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Fiscalizaron a sujeto por no respetar luz roja y le encontraron 63 kilos de marihuana

El procedimiento se inició pasada la medianoche, luego de que funcionarios de la 13° Comisaría de La Granja recibieron una alerta por un furgón que no respetó la luz roja en Punta Arenas con Av. Américo Vespucio.

Patricia Schüller Gamboa
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Fiscalizaron a sujeto por no respetar luz roja y le encontraron 63 kilos de marihuana

Carabineros detuvo la madrugada de este jueves a un sujeto que fue sorprendido en la comuna de La Granja, Región Metropolitana, mientras transportaba más de 63 kilos de marihuana en un vehículo.

El procedimiento se inició pasada la medianoche. Esto luego de que funcionarios de la 13° Comisaría de La Granja recibieron una alerta por un furgón que no respetó la luz roja en Punta Arenas con Av. Américo Vespucio.

Al efectuar el control vehicular en calle Isla Adelaida con Avenida Trinidad, el personal policial percibió un fuerte olor a marihuana proveniente del interior del vehículo.

Se le solicitó al conductor abrir el vehículo y se le encontraron tres bolsas de basura color negro contenedoras de 63 kilos 520 gramos de cannabis sativa.

Carabineros procedió de inmediato a la detención de este sujeto de 26 años, chileno, con antecedentes policiales, sin orden vigente. También se le incautó la droga y el furgón.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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