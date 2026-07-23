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Pedro Pascal recibirá estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood: Será el tercer chileno

El actor será distinguido con el especial reconocimiento en 2027, transformándose en el tercer chileno, luego de Don Francisco (Mario Kreutzberger) y Lucho Gatica, en obtener una estrella en el emblemático lugar.

Leonardo Medina
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Pedro Pascal recibirá estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood: Será el tercer chileno

Un nuevo hito sumó a su carrera este jueves Pedro Pascal, tras ser anunciado como una de las nuevas figuras que recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El actor chileno forma parte de la lista de celebridades que serán distinguidas con este especial reconocimiento en 2027

La noticia fue confirmada por la Cámara de Comercio de Hollywood, que este jueves dio a conocer a la nueva generación de homenajeados. Concretamente, Pascal fue seleccionado en la categoría de “televisión”. 

Además del intérprete de “The Mandalorian”, en la lista también se encuentran figuras como Idris Elba, Kate Hudson, Lisa Kudrow, Adam Scott, Sam Rockwell, David Guetta, Linkin Park y Karol G, entre otros. 

El tercer chileno en recibir una estrella

Por su parte, el actor se convertirá en el tercer chileno en recibir una estrella en el emblemático lugar.

Antes, el histórico animador “Don Francisco” (Mario Kreutzberger) y el fallecido cantante Lucho Gatica fueron incluidos en el Paseo de la Fama.

Según consignó Radio Biobío, la ceremonia de entrega de cada estrella aún no tiene fecha. Asimismo, la Cámara de Comercio suele anunciar el día y la ubicación una semana antes del evento. 

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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