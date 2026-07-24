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Dos detenidos por tráfico de armas y drogas en La Florida: tenían una subametralladora de la policía argentina

La investigación fue desarrollada por el Equipo BIPE de la PDI junto a la Fiscalía Supraterritorial, lo que permitió concretar un allanamiento en el inmueble, recogió Emol.

Eduardo Córdova
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Dos detenidos por tráfico de armas y drogas en La Florida: tenían una subametralladora de la policía argentina

La PDI detuvo a dos personas por tráfico de armas y drogas en la comuna de La Florida, donde incautó una subametralladora perteneciente a la Policía Federal Argentina. Los imputados, un hombre de 18 años y una mujer de 24, ambos chilenos, mantenían el armamento oculto en el departamento donde residían.

La investigación fue desarrollada por el Equipo BIPE de la PDI junto a la Fiscalía Supraterritorial. Esto permitió concretar un allanamiento en el inmueble, recogió Emol.

Durante el procedimiento, los detectives incautaron dos armas de fuego de grueso calibre, entre ellas una subametralladora de origen argentino y una pistola Glock. Ambas con munición y aptas para el disparo.

El subprefecto Hassel Barrientos detalló que “donde se logra incautar dos armas de fuego, entre ellas, una subametralladora de origen argentino con su munición y apta para el disparo. Y una pistola, un arma de puño tipo pistola, de la marca Glock, también con su munición y apta para el disparo”.

Además, la subametralladora mantenía el sello de la Policía Federal Argentina y estaba escondida en el horno del departamento donde vivían los detenidos.

Junto al armamento, la PDI también decomisó pasta base, cocaína y clorhidrato de cocaína, sustancias que, según la investigación, estaban listas para su dosificación y comercialización.

Investigación apunta a una organización criminal

El subprefecto Barrientos sostuvo que “esto da cuenta de que se trata de personas que estaban dedicadas. O son parte de una organización local dedicada al tráfico de armas y también a la distribución de distintos tipos de drogas”.

Ambos imputados pasarán este viernes a control de detención en el Tribunal de Garantía de Santiago. Mientras continúan las diligencias para establecer el origen del armamento y la eventual participación de otras personas.

Source Texto: La Nación / Foto: Emol
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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