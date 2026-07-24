Hallan dos cuerpos en Alto del Carmen luego del sistema frontal: una víctima fue aplastada por una avalancha

Detectives de la PDI Vallenar confirmaron el hallazgo de dos personas fallecidas en el sector precordillerano de Alto del Carmen, en la Región de Atacama. Durante el operativo también rescataron a un perro que permanecía aislado. Las diligencias contaron con apoyo aéreo de la Fuerza Aérea de Chile y de Carabineros.

El procedimiento fue instruido por el Ministerio Público debido a la emergencia meteorológica que afectó a la Provincia del Huasco. Las víctimas estaban en sectores de difícil acceso. Por ello, los equipos debieron llegar por vía aérea.

“Como consecuencia de la emergencia meteorológica desarrollada estos días en la Provincia del Huasco, la PDI Vallenar, por instrucción del Ministerio Público, adoptó dos procedimientos policiales por hallazgo de cadáver en el sector precordillerano de la comuna de Alto del Carmen. Estas personas se encontraban en lugares de difícil acceso, por tal motivo fue complejo llegar vía terrestre, por lo que gracias a la coordinación interinstitucional a través del puesto de mando que está situado en Vallenar por la emergencia climática, se logró acceder a estos dos lugares vía aérea”, señaló el jefe de la Bicrim Vallenar, subprefecto Carlos Salinas, de acuerdo a Emol.

Las víctimas fueron encontradas en distintos sectores

El oficial informó que la primera víctima era una mujer de 53 años. Falleció el sábado 18 de julio a causa de una avalancha de nieve en el sector de Junta Valerianos, en Alto del Carmen.

La segunda víctima correspondía a una mujer de 84 años. Fue encontrada sin vida el miércoles 22 de julio por un familiar en su vivienda, ubicada en el sector El Tránsito.

“El primer deceso ocurrió el sábado 18 de julio como consecuencia de una avalancha de nieve, resultando fallecida una mujer de 53 años de edad que residía en el sector de Junta Valerianos, comuna de Alto del Carmen. La segunda víctima, una mujer de 84 años de edad, fue encontrada el día de ayer miércoles 22 de julio sin vida en su domicilio por un familiar en el sector El Tránsito, también de la comuna de Alto del Carmen”, agregó Salinas.

Rescataron al perro de una de las víctimas

Durante las diligencias en El Tránsito, los equipos encontraron a un perro amarrado que pertenecía a una de las fallecidas. El animal fue auxiliado y trasladado en helicóptero hasta Vallenar.

Una vez en la ciudad, el perro recibió alimento y agua. Posteriormente fue derivado a un canil municipal, donde quedó bajo resguardo.

Coordinación entre instituciones

El subprefecto Salinas destacó el trabajo conjunto entre la PDI, Carabineros, la Fuerza Aérea de Chile, el Ejército y el Servicio Médico Legal. Gracias a esa coordinación fue posible acceder a las zonas aisladas y trasladar los cuerpos para los peritajes.

“Es muy importante la coordinación del puesto de mando situado en Vallenar, donde formo parte como oficial de enlace de la PDI junto a Carabineros, la Fuerza Aérea de Chile y el Ejército de Chile, contando con los medios técnicos para acceder y llegar vía aérea a estas dos personas que fueron trasladadas para los exámenes de rigor con el Servicio Médico Legal”, afirmó.

Finalmente, Salinas indicó: “La Región Policial de Atacama, desde el inicio de esta emergencia climática, ha dispuesto todos los recursos disponibles, tanto humanos como técnicos, a disposición del puesto de mando, lo cual significa un despliegue importante de funcionarios a lo largo de toda la Provincia del Huasco, a fin de resguardar la seguridad, apoyar labores de contingencia y hacerse cargo de investigaciones que instruya el Ministerio Público”.