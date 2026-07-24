Alexis desmintió los rumores de un supuesto fichaje en la U: “Si volviera a Chile no sería ahora”

Alexis Sánchez se pronunció en sus redes sociales y abordó los rumores difundidos en los últimos días, en torno a la opción de su eventual llegada a Universidad de Chile.
Para seguir leyendo esta nota haz clic aquí, en el sitio web de Triunfo.
El “Niño Maravilla” respondió a un par de publicaciones en redes sociales, donde abordaron la opción que tendría el conjunto laico de sumarlo a sus filas. “Yo no he tenido ningún contacto con nadie. Déjenme tranquilo en casa, relax”, sostuvo.
Alexis Sánchez se pronunció en sus redes sociales y abordó los rumores difundidos en los últimos días, en torno a la opción de su eventual llegada a Universidad de Chile.
Para seguir leyendo esta nota haz clic aquí, en el sitio web de Triunfo.