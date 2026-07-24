Alcaldesa de La Higuera: “Tenemos mucha gente aislada aún”

La alcaldesa de La Higuera, Uberlinda Aquea, en entrevista con Radio Cooperativa, emplazó al Gobierno a atender el problema de conectividad que afecta a su comuna “en todo sentido”. Esto tras el paso del intenso sistema frontal.

La jefa comunal remarcó que “somos la única comuna de Coquimbo con cordillera y mar, y eso es una maravilla, pero hoy nos genera una tremenda complejidad por los caminos. Tenemos mucha gente aislada aún. Hemos tenido algunas noticias desde el sector cordillerano, (pero) Llano los Choros y Punta de Choros están totalmente aislados“, reveló

Por ello, “se coordinó junto a los pescadores del sector una ayuda vía marítima”.

De acuerdo al medio citado, la alcaldesa sostuvo que en esa misma zona, “la gente está con generadores para poder sostener la conectividad eléctrica. Y, antes de empezar el temporal, desde el miércoles pasado, (la comuna) ya estaba sin energía“. Por lo demás, “con los problemas en conectividad se están demorando una enormidad en llegar” a reponer el sistema eléctrico.

“La capital comunal está a 60 kilómetros de La Serena, y las ayudas se han demorado entre cuatro y siete horas. Desde camiones de CGE, con agua y con apoyo”, remarcó. De modo que “hacemos un llamado a ordenar bien esto, porque la ruta concesionada es un despelote”.

Aquea indicó que “ayer llegó la primera maquinaria que llevamos varios días solicitando” al Ministerio de Obras Públicas, y por ende, aseveró que la conectividad estaría aún más complicada de no ser por “vecinos de distintos sectores que pusieron sus máquinas a disposición, y que trabajaron hasta donde pudieron, porque no teníamos combustible”.

Agregó que “al Gobierno Central le pido recursos y coordinación (…) Si bien es cierto que la Región de Coquimbo está con distintas situaciones, y todas las comunas estamos complicadas, La Higuera partió en dos al país, y requiere los recursos para levantar a su gente. Que no nos olviden“, consignó Cooperativa.