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Ministro Quiroz destaca labor de exsubsecretario de Hacienda que dio positivo en test de droga

“Quiero decir que ha sido (Juan Pablo Rodríguez) un tremendo aporte del ministerio, un tremendo profesional. Muchas cosas que hemos hecho no habrían sido posibles sin su colaboración. Desde luego, vamos a tener que seguir trabajando en el ministerio igual, con el mismo ahínco y siguiendo nuestro plan de trabajo”, remarcó, consignó T13.

Patricia Schüller Gamboa
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Ministro Quiroz destaca labor de exsubsecretario de Hacienda que dio positivo en test de droga

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió a la salida del exsubsecretario de su cartera, Juan Pablo Rodríguez, luego de dar positivo a un test de drogas que se realizó en junio

Según consignó T13, Quiroz conversó con la prensa y manifestó que “la situación (sobre el positivo) ya la explicó el ministro del Interior, así que no vale la pena extenderse”. 

El secretario de Estado sostuvo que “hay un proceso normativo que se está siguiendo y tiene que concluir. Pero hay un procedimiento que sigue el Ministerio del Interior y el Gobierno respecto a esas materias, que el ministro del Interior ya explicó”. 

Añadió que “es mejor siempre esperar” el resultado final. Considerando que aún falta la contramuestra del examen y que el propio exsubsecretario planteó en una declaración pública que no consume drogas.  

Yo creo que en esa materia mejor siempre esperar a que el proceso termine. Él ha señalado que solicitó contramuestras y está en ese proceso. Esperemos que eso termine, mejor”, indicó. 

“Quiero decir que ha sido un tremendo aporte”

Quiroz destacó la labor que realizó Rodríguez durante los 134 días que estuvo en el cargo. 

Quiero decir que ha sido un tremendo aporte del ministerio, un tremendo profesional. Muchas cosas que hemos hecho no habrían sido posibles sin su colaboración. Desde luego, vamos a tener que seguir trabajando en el ministerio igual, con el mismo ahínco y siguiendo nuestro plan de trabajo”, remarcó, consignó T13

Exsubsecretario de Hacienda tras su salida del Gobierno: “No consumo drogas”
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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