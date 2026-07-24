“Tantos gastos y me pasa esto”: Naya Fácil contó cómo vivió el momento en que chocó su cybertruck

Naya Fácil protagonizó un accidente de tránsito menor durante la tarde del jueves, luego de que chocara su Cybertruck contra un automóvil que circulaba a la salida de su domicilio, ubicado en la comuna de La Reina.

El hecho ocurrió cuando la influencer realizó una maniobra de retroceso sin advertir que un vehículo blanco avanzaba por la calle, lo que provocó la colisión.

Afortunadamente, el accidente no dejó personas lesionadas. Ambos vehículos solo presentaron rayaduras y algunos hundimientos en la carrocería. Incluso, el conductor afectado le pidió una fotografía a la creadora de contenido.

“Fue una cosa súper rápida. Había mirado para los lados, pasó justo, fue como una cosa de un segundo, pero bueno. La persona obviamente estaba tranquila y me tengo que hacer responsable de su auto”, dijo la influencer, recogió La Hora.

“No pasó a mayores, no hubo nadie afectado ni nada más que el susto y, pucha, el mal momento para ambos. Le pedí disculpas también al caballero porque es mi vecino”, agregó.

Naya Fácil se sinceró tras el accidente

Más tarde, Naya Fácil compartió una reflexión con sus seguidores y reconoció sentirse afectada por lo ocurrido, debido a los gastos inesperados que deberá enfrentar.

“Me da lata, son gastos que no tengo contemplados en mi vida, son errores, pero me da lata, digo se me vienen tantos gastos y me pasa esto. Uno quiere obrar bien, hacer las cosas bien y justo me toca, de verdad estoy agotada”, lanzó.