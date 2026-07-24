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Muere Chris Anne Affleck, madre de Ben y Casey Affleck: Pudo cumplir su último deseo en vida

La mujer falleció el pasado 2 de junio, pero la noticia se hizo pública este viernes. Dos días antes de morir, se informó que la madre de los actores cumplió su sueño de ver a su nieto Atticus, hijo de Casey, graduarse de la secundaria.

Leonardo Medina
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Muere Chris Anne Affleck, madre de Ben y Casey Affleck: Pudo cumplir su último deseo en vida

Chris Anne Affleck, madre de los actores Ben y Casey Affleck, murió a los 83 años, luego de ser diagnosticada en diciembre de 2025 con un cáncer de páncreas. 

Según lo informado por la revista People, la mujer falleció el pasado 2 de junio, pero la noticia se hizo pública este viernes.

En su obituario familiar se reveló que Chris Anne cumplió su último deseo en vida el 31 de mayo, es decir, dos días antes de morir. 

Y es que la madre de los actores pudo ver a su nieto Atticus, hijo de Casey, graduarse de la escuela secundaria.

La mujer trabajó durante 34 años como profesora en una escuela pública, y además, fue una destacada activista por los derechos civiles.

Asimismo, tuvo un papel clave en los inicios de la carrera de sus hijos. De hecho, Ben Affleck consiguió sus primeros papeles gracias a la amistad de su madre con Patty Collins, directora de casting.

A la vez, acompañó a Ben en la ceremonia de los Óscar de 1998. En esa ocasión, el actor ganó junto a Matt Damon el premio a mejor guión original por “Good Will Hunting”.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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