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Legisladores de EEUU proponen ley para “apagar” una IA si es peligrosa tras ciberataque de un modelo de OpenAI

La denominada Ley Kill Switch, o “interruptor de apagado” de IA, tiene como fin que las autoridades federales puedan detener estos modelos cuando sea necesario, en escenarios de “pérdida de control”.

Leonardo Medina
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Legisladores de EEUU proponen ley para “apagar” una IA si es peligrosa tras ciberataque de un modelo de OpenAI

Legisladores de EEUU presentaron recientemente un proyecto de ley, el cual busca intervenir o detener modelos de Inteligencia Artificial (IA) en caso de ser necesario. 

La iniciativa fue impulsada tras un incidente informado esta semana por OpenAI. Dicha empresa reveló que, en medio de unas pruebas, dos de sus modelos de IA avanzada cometieron un ciberataque en el que hackearon a la plataforma Hugging Face.

En ese marco, la denominada Ley Kill Switch, o “interruptor de apagado” de la IA, quiere que las autoridades federales puedan detener estos modelos si representan una amenaza. 

Según informó Reuters, el proyecto fue presentado por el demócrata Ted Lieu y el republicano Nathaniel Moran. 

En concreto, la iniciativa le otorgaría al Departamento de Seguridad Nacional el poder de ordenar a las empresas de IA que desactiven modelos. Todo esto, en los casos donde se ponga en riesgo la vida humana o la economía.

La propuesta establece que se interferiría los modelos de IA cuando se produzca un “escenario de pérdida de control”. 

“Necesitamos mantener el control humano asegurándonos de que los sistemas de IA puedan ser completamente apagados si es necesario”, señaló Ted Lieu en redes sociales.

Source Texto: La Nación/Foto: Radio Cooperativa
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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