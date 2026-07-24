Qué hacer en Concepción: ruta por los mejores ceviches de la ciudad

Si buscas qué hacer en Concepción y eres fanático de los sabores frescos del mar, la ciudad cuenta con una variada oferta de locales donde el ceviche es el protagonista.

Ya sea siguiendo la receta tradicional peruana o incorporando ingredientes y preparaciones propias, estos locales ofrecen alternativas para todos los gustos. Conoce algunos de los mejores lugares para disfrutar de un buen ceviche en Concepción.

Qué hacer en Concepción: restaurantes para disfrutar ceviches al estilo peruano

Ceviche & Pisco

Dirección: Anibal Pinto 241, Concepción, Bío Bío.

Si eres amante de la gastronomía peruana, Ceviche & Pisco es una de las alternativas más reconocidas para disfrutar de ceviches preparados con ingredientes frescos y recetas tradicionales.

Entre las opciones de su carta destaca el Ceviche de Corvina, elaborado con trozos de pescado marinados en jugo de limón, cebolla morada y acompañado de yuca, camote y maíz tostado. También ofrece el Ceviche de Salmón, el Ceviche de Reineta, preparado con limón de pica y aliño peruano, y el Ceviche Mixto Especial de la Casa, que combina camarones, calamares, ostiones, pulpo, pinzas y pulpa de jaiba junto a trozos de pescado marinados, acompañado de yuca, camote y choclo.

@eldesafio Por $25.990 una promoción para 2 en @cevichepisco, incluye: pan con salsa, entrada, 2 platos de fondo y 2 Pisco Sour o jugo, esta semana la entrada es chicharrón de calamar y el plato de fondo pulpo a la parrilla con risotto al pesto, la promoción va cambiando todas las semanas. Tanto la promoción como los platos de fondo de este restaurante peruano están muy bien preparados y las porciones son generosas, ideal para darse un gusto o celebrar #restaurante #peruano #concepcion #promociones #dato ♬ sonido original – Scarlett UGC

LoMAsRico

Dirección: Obispo Hipólito Salas 1205, Concepción, Bío Bío.

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres probar distintas versiones de ceviche, LoMAsRico ofrece una carta con preparaciones inspiradas en la cocina peruana y recetas propias.

Entre sus opciones destaca el Ceviche Tradicional, que permite elegir hasta tres proteínas y se prepara con palta, cebolla morada, choclo y pimentón, todo macerado en su característica leche de tigre y acompañado de salsa verde y tostadas de la casa.

También ofrecen el Ceviche Peruano, elaborado con limón sutil, choclo peruano, canchita y pasta de rocoto, el Ceviche Tropical, preparado con leche de tigre a base de mango y salsa de maracuyá con merkén, además del Ceviche Especial, personalizable al gusto, y una alternativa de Ceviche Vegetariano elaborado con champiñones marinados en leche de tigre y verduras.

Qué hacer en Concepción: ceviches con pescados y mariscos frescos para probar en la ciudad

Terralomas Restaurant

Dirección: Ramón Carrasco 355, Concepción, Bío Bío.

Terralomas Restaurant combina una variada propuesta gastronómica con preparaciones elaboradas a base de pescados y mariscos frescos. Entre las opciones de su carta destaca el Ceviche Terralomas, preparado con trozos de salmón, camarón ecuatoriano y navajuelas macerados en limón y aceite de oliva, acompañado de cebolla morada, morrón, palta, choclo y cilantro.

También ofrece el Ceviche Mixto, que combina camarones ecuatorianos y navajuelas con los mismos acompañamientos, y el Ceviche de Salmón, elaborado con finos trozos de salmón marinados en limón natural y aceite de oliva, ideal para quienes prefieren una versión más clásica de este plato peruano.

Arboleda Perú

Dirección: Colo Colo 152, Concepción, Bío Bío.

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres disfrutar de auténticos sabores de la gastronomía peruana, Arboleda Perú ofrece una selección de ceviches preparados.

Entre las opciones de su carta destaca el Ceviche de Pescado, elaborado con cubos de pescado marinados en limón de Pica y aliños al estilo peruano. También ofrece el Ceviche Mixto, que combina pescados y mariscos, el Ceviche de Salmón, preparado con cubos de salmón marinados, y el Ceviche Mixto de Salmón, que reúne salmón y mariscos en una misma preparación.

Además, puedes complementar la experiencia con una Leche de Tigre, servida en copa y elaborada con el tradicional jugo del ceviche, uno de los acompañamientos más representativos de la cocina peruana.