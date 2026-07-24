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Condena de Karen Rojo: tribunal abonó los 1.463 días de detención en Países Bajos y le restan 363

El Primer Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa de la exjefa comunal de Antofagasta para abonar los días de detención desde el 13 de julio de 2022, fecha de su captura en Roterdam

Patricia Schüller Gamboa
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Condena de Karen Rojo: tribunal abonó los 1.463 días de detención en Países Bajos y le restan 363

El Primer Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este viernes abonar a la condena de la exalcaldesa Antofagasta, Karen Rojo, los 1.463 días de detención que cumplió en Países Bajos. A la espera de su extradición a Chile

De esta manera, el tribunal acogió la solicitud de la defensa de la exjefa comunal. Para abonar los días de detención desde el 13 de julio de 2022, fecha de su captura en Roterdam. Aún le quedan por cumplir 363 días de condena.

Terminará de cumplir condena en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago

El 15 de julio pasado, tras su control de detención en ese tribunal, Karen Rojo fue ingresada al Centro Penitenciario Femenino de Santiago, en la comuna de San Joaquín. Acá terminará de cumplir la condena que mantiene vigente por fraude al Fisco.

Cinco años y un día de presidio

La exjefa comunal fue sentenciada a cinco años y un día de presidio por el delito de fraude al Fisco, por un total de 24 millones de pesos. En una causa relacionada con la contratación irregular de una asesoría comunicacional. Esto durante su gestión al frente del municipio de Antofagasta.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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