“Me siento con una libertad rara”: Dayana Amigo revela por qué salió de Mega luego de 10 años

Dayana Amigo confesó que atraviesa una etapa distinta en su carrera, luego de quedar por primera vez en dos décadas sin un contrato estable con un canal de televisión. La actriz hizo la revelación durante su participación en “¡Qué dice Chile! Prime”.

La reconocida intérprete, conocida por dar vida a Titi Larraín en “Casado con Hijos”, permaneció durante 10 años trabajando de forma ininterrumpida en las teleseries de Mega.

“Me siento con una libertad rara ahora”, dijo Dayana Amigo en el programa conducido por Martín Cárcamo.

En el primer capítulo de la tercera temporada de “¡Qué dice Chile! Prime”, dos equipos de celebridades competirán para entregar un premio de $4,5 millones a una persona que busca cumplir un sueño.

Uno de los grupos estará integrado por los comediantes Sergio Freire, Pamela Leiva, “Chiqui” Aguayo y Álex Ortiz. El otro reunirá a exintegrantes de “Casado con Hijos”: Javiera Contador, Dayana Amigo, Carmen Gloria Bresky y Marcial Tagle.

Dayana Amigo habla de su salida de Mega

Durante el espacio de Canal 13, la actriz explicó cómo ha vivido el fin de su vínculo contractual con Mega, situación que le abrió nuevas posibilidades laborales.

Recordó que comenzó su carrera televisiva en 2006 con “Casado con Hijos”. Luego tuvo un breve paso por Chilevisión entre 2008 y 2009, para posteriormente regresar a Mega, donde participó en producciones como “Pobre gallo”, “Isla paraíso” y “Juego de ilusiones”.

“Como se exteriorizaron los contratos en Mega, desde hace cuatro meses por primera vez estoy sin tele fija, y nos van a llamar sólo para tener algún personaje más puntual. Me siento con una libertad rara ahora, es una sensación muy extraña tener el poder en mí. De hecho, nunca había venido a un programa de Canal 13, porque siempre tuve contrato y tendría que haber pedido permiso”, contó Dayana Amigo.

La actriz también destacó que esta nueva etapa le ha permitido enfocarse en otros proyectos artísticos, especialmente en el teatro.

“La tele a veces es limitante para hacer otras cosas, así que esta libertad la encuentro bien entretenida para apostar a nuevas cosas, a nuevos desafíos. Por eso ahora estoy con harto teatro, ensayando ‘Secretos de oficina’ y girando por Chile con ‘Morir de amor’ y ‘Un tranvía llamado deseo’. Y por supuesto que me abro a cualquier proyecto televisivo, porque las teleseries me encantan, pero no siento que éste sea el momento”, agregó.