Dos jóvenes detenidos por lanzar molotovs en el exterior del Instituto Nacional

Un grupo de jóvenes lanzó la mañana de este viernes bombas molotov a las afueras del Instituto Nacional. Dos adolescentes, de 16 y 17 años, fueron detenidos.



El comandante Fernando Bozo, jefe del Departamento OS9 de Carabineros, detalló. “Personal del Departamento OS9 en coordinación con personal de Control de Orden Público procedieron a la detención de dos menores de edad pertenecientes al Instituto Nacional”.



“Su edad son de 17 y 16 años, respectivamente, quienes momentos antes, junto a otro grupo de aproximadamente seis individuos más, lanzaban elementos incendiarios en contra del personal de Carabineros. Y también contra el mobiliario público”, indicó.

“Resultó dañado producto de amago de incendio un vehículo particular”

Debido a esta situación, “resultó dañado producto de amago de incendio un vehículo particular que se encontraba estacionado en las inmediaciones del Instituto Nacional. En su interior permanecían dos menores de eda. Estos, afortunadamente, resultaron ilesos”.



El fiscal Jorge Muñoz, de la Fiscalía Centro Norte, detalló “Un grupo de alrededor de seis a siete estudiantes del Instituto Nacional, comenzaron a horas de la mañana a lanzar elementos incendiarios a personal de Carabineros”.



“A raíz de esta acción, un vehículo que se encontraba estacionado con dos niños en su interior, de 6 y 7 años, se incendió en su parte delantera. No causando grandes daños. Y los niños no se encontrarían con lesiones”, añadió.

Delito de lanzamiento de bombas molotov y desórdenes públicos

El persecutor explicó que los detenidos “van a ser formalizados el día de hoy. En un bloque de la tarde. Por el delito de lanzamiento de bombas molotov y desórdenes públicos”.