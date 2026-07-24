Qué hacer en Santiago: tenedores libres con promociones para adultos mayores y recién graduados

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres aprovechar promociones especiales al momento de salir a comer, distintos tenedores libres de la Región Metropolitana cuentan con beneficios para recién graduados y adultos mayores. Algunos permiten acceder a buffets gratuitos al cumplir ciertos requisitos, mientras que otros ofrecen descuentos o regalos exclusivos para este público.

A continuación, conoce algunos de los restaurantes donde podrás disfrutar de estas promociones junto a una amplia variedad de carnes, sushi, gastronomía peruana, comida china, postres y mucho más.

Qué hacer en Santiago: tenedores libres con promociones para recién graduados

Ruta de la Seda

Dirección: Nueva O’Higgins 81, Maipú, Región Metropolitana.

Si quieres aprovechar una promoción especial para celebrar tu titulación, Ruta de la Seda ofrece un buffet gratuito para quienes obtuvieron su título de educación superior durante 2025 o 2026.

Su tenedor libre reúne una amplia variedad de preparaciones nacionales e internacionales, incluyendo gastronomía china y peruana, sushi, ceviches, mariscos, carnes a la parrilla, platos calientes, dumplings, gyozas, baos, pastas y una estación donde se prepara ramen al instante. Además, el recorrido se completa con una gran selección de postres, frutas y helados.

Para acceder al beneficio, los titulados deben presentar su certificado de título y cédula de identidad, asistir junto a cuatro adultos que paguen el valor normal del buffet y considerar que la promoción no incluye bebestibles ni es acumulable con otros descuentos. Además, el restaurante también cuenta con promociones para cumpleañeros durante todo el año.

El Gordito

Dirección: Av. Larraín 6011, La Reina, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres celebrar tu graduación con una buena comida, El Gordito ofrece una promoción especial para recién titulados, quienes pueden acceder a un buffet gratuito al presentar su diploma o certificado de título y asistir junto a dos adultos que paguen el valor del tenedor libre.

El restaurante cuenta con un buffet libre sin límite de tiempo, donde los comensales pueden disfrutar de una amplia variedad de carnes a la parrilla preparadas al momento, además de embutidos, ensaladas, acompañamientos, platos calientes, pastas, papas fritas, postres y otras preparaciones para todos los gustos.

La Magia Del Perú

Dirección: O’Higgins 390, San Bernardo, Región Metropolitana.

La Magia del Perú ofrece una promoción especial para recién graduados, quienes pueden acceder al buffet de manera gratuita al presentar su diploma o certificado de título y asistir junto a dos adultos que paguen el valor normal del buffet.

Su propuesta reúne una amplia variedad de preparaciones de la gastronomía peruana, incluyendo ceviches, causas, arroz chaufa, lomo saltado, ají de gallina, pescados, mariscos, carnes, platos calientes, ensaladas y una selección de postres tradicionales.

Qué hacer en Santiago: tenedores libres con beneficios para adultos mayores

Ok panda

Dirección: Avenida, Ismael Valdés Vergara 836, Santiago, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres aprovechar una promoción para adultos mayores, OK Panda Tenedor Libre ofrece un beneficio especial de lunes a viernes. Las mujeres desde los 60 años y los hombres desde los 65 años reciben una bebida gratis al presentar su cédula de identidad y disfrutar del buffet.

El restaurante ofrece tres horas de tenedor libre con una amplia variedad de preparaciones, incluyendo carnes a la parrilla, sushi, mariscos, comida china, platos calientes, ensaladas, postres y mucho más.

Parrilla Libre Buenos Aires

Dirección: Calle Libertad 37, Santiago, Región Metropolitana.

Dirección: Nueva San Martin 115, Maipú, Región Metropolitana.

Si quieres aprovechar una promoción para adultos mayores, Parrilla Libre Buenos Aires ofrece un valor preferencial de $19.500 para su tenedor libre de lunes a jueves, beneficio disponible para personas mayores que deseen disfrutar de tres horas de buffet ilimitado.

Su propuesta está enfocada en las carnes a las brasas, con cortes como lomo vetado, lomo liso, vacío argentino, asado de tira, costillar de cerdo y pollo, además de embutidos artesanales como chorizos, prietas, butifarras y chunchules, servidos directamente desde la parrilla. El buffet también incluye una amplia estación de ensaladas, acompañamientos y postres, donde destacan la leche asada, tiramisú, suspiro limeño, panqueques, frutas de temporada y una cascada de chocolate.