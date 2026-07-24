SLEP Santiago Centro condena hechos de violencia en el Instituto Nacional y anuncia que presentará una querella

El Servicio Local de Educación Pública Santiago Centro, a través de un comunicado, condenó enérgicamente los graves hechos de violencia registrados este viernes en las afueras del Instituto Nacional. Un grupo aproximado de ocho personas encapuchadas lanzó artefactos explosivos contra la vía pública. Poniendo en riesgo la seguridad de estudiantes, funcionarios y de la comunidad en general.

Producto de la acción oportuna de Carabineros, dos personas fueron detenidas en el lugar. Asimismo, se confirmó la presencia de adultos externos al establecimiento. Esto será parte de los antecedentes puestos a disposición de las autoridades competentes.

Como medida preventiva y resguardando la integridad de la comunidad educativa, se activaron los protocolos de seguridad y se realizó la evacuación preventiva del establecimiento. Suspendiendo las clases de la jornada de la mañana, con el fin de resguardar a estudiantes, docentes y asistentes de la educación.

Se presentará una denuncia y una querella

Adicionalmente, se presentará una denuncia y una querella contra quienes resulten responsables de estos graves hechos – esta es la sexta de lo que va del año. Con el propósito de perseguir las responsabilidades penales correspondientes y contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.

“Reiteramos que la violencia no tiene cabida en los establecimientos educacionales ni en sus entornos. Nuestro compromiso es seguir trabajando junto a las autoridades competentes para garantizar que las comunidades educativas puedan desarrollar sus actividades en un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje”, se indicó.