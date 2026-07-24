Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres que aceptan reservas para grupos

Si buscas qué hacer en Santiago para celebrar un cumpleaños, una reunión familiar, una despedida o un encuentro con amigos, varios tenedores libres de la capital permiten realizar reservas para grupos. De esta forma, es posible asegurar una mesa y disfrutar una comida sin límites con mayor comodidad.
A continuación, conoce tres tenedores libres de Santiago donde puedes reservar con anticipación para grupos y compartir una experiencia gastronómica con una amplia variedad de preparaciones.
Qué hacer en Santiago: un buffet con reservas online en pleno centro
Panda Junior
Dirección: Portugal 198, Santiago Centro.
Panda Junior es uno de los tenedores libres más tradicionales de la capital y permite realizar reservas online a través de su sitio web. El restaurante ofrece una variada propuesta con comida china, sushi, mariscos, carnes, ensaladas y postres, siendo una excelente alternativa para reuniones familiares o grupos de amigos.
Qué hacer en Santiago: un restaurante ideal para celebraciones
Foodlays
Dirección: Artesanos 681, Recoleta.
Foodlays destaca por su amplio comedor y por reunir gastronomía peruana, china y chilena en un solo buffet. En su sitio oficial, el restaurante invita a celebrar cumpleaños y otras ocasiones especiales, además de ofrecer la posibilidad de realizar reservas para organizar reuniones con mayor tranquilidad.
Qué hacer en Santiago: un buffet peruano para compartir en grupo
Perú Mágico Tenedor Libre
Dirección: Av. Pedro de Valdivia 3323, Ñuñoa.
Perú Mágico Tenedor Libre es una de las alternativas más populares para quienes buscan una comida abundante en grupo. Su buffet incluye ceviches, carnes, mariscos, platos criollos, postres y una amplia variedad de preparaciones.
Gracias a sus amplios espacios y a la posibilidad de coordinar reservas por teléfono, es una opción frecuente para celebraciones familiares, reuniones de trabajo y encuentros con amigos.
Una excelente alternativa para reuniones y celebraciones
Organizar una comida para varias personas suele ser más sencillo cuando el restaurante permite reservar con anticipación. Además de asegurar una mesa para todo el grupo, los tenedores libres ofrecen una amplia variedad de preparaciones que facilitan encontrar opciones para todos los gustos.
Por ello, si buscas qué hacer en Santiago y planeas una reunión con familiares, amigos o compañeros de trabajo, estos tres tenedores libres destacan por ofrecer reservas y una experiencia ideal para compartir.