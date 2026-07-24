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Fijan nueva fecha para veredicto de posible sobreseimiento de Sergio Jadue

El expresidente de la ANFP aspira a quedar libre de una serie de delitos que se le imputan en nuestro país, decisión que conocerá la próxima semana.

Leonardo Medina
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Fijan nueva fecha para veredicto de posible sobreseimiento de Sergio Jadue

El 13° Juzgado de Garantía de Santiago analizó este viernes la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa del expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, quien vive en EEUU desde que estalló el caso denominado como FIFA Gate.

Al margen de dicha causa, el exmandamás del fútbol chileno está imputado en nuestro país por los delitos de apropiación indebida, delitos tributarios vinculados a declaraciones de impuestos incompletas o falsas y lavado de activos.

El objetivo del calerano era quedar libre de cargos para volver a Chile. Sin embargo, el tribunal aplazó la decisión para el martes 28 a las 09:00 horas de la mañana, tal como informó el fiscal Marco Paredes.

El persecutor argumentó que “consideramos que la última resolución activa de nuestra parte fue cuando se formalizó en ausencia para solicitar la extradición a EEUU. Ese cómputo comenzaría a contarse desde el 26 de enero de 2017. Es decir, el 26 de enero de 2027 se cumpliría el plazo de prescripción para los efectos de poder declarar el sobreseimiento definitivo del señor Jadue”.

Sobre los motivos que han frenado las diligencias de la causa en contra del exdirigente, el fiscal sostuvo que “Jadue ya todos saben que está en EEUU, con una solicitud de extradición activa en nuestro país. Nosotros no podemos intervenir en la soberanía de EEUU para poder apurar ese proceso”.

Por último, cuando se le preguntó si estaría de acuerdo con sobreseer a Jadue en seis meses más, Paredes contestó que “eso se discutirá en su oportunidad. No sabemos lo que puede pasar en seis meses. Solamente los hechos demuestran que hasta el día de hoy, EEUU no se ha pronunciado respecto a la extradición, desconocemos por qué”.

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
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