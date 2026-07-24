Home Internacional "reino unido responde a irán y afirma que está “listo para defende..."

Reino Unido responde a Irán y afirma que está “listo para defenderse” luego de amenaza a sus bases militares

Desde el gobierno británico reaccionaron a las amenazas de Teherán, tras advertir que cualquier base utilizada por EEUU para atacarle sería considerada un “objetivo legítimo”.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Reino Unido responde a Irán y afirma que está “listo para defenderse” luego de amenaza a sus bases militares

El gobierno de Reino Unido contestó este viernes a Irán y avisó que está “listo para defenderse”, luego de las amenazas de Teherán a sus bases militares.

Previamente, Teherán había advertido que cualquier base utilizada por EEUU para atacarle sería considerada un “objetivo legítimo”.

Esto se produjo después de que Londres autorizara por primera vez a los aviones estadounidenses usar sus bases militares para atacar Irán.

En ese marco, según consignó Radio Biobío, un portavoz del gobierno británico comentó a los medios que sus fuerzas armadas “están preparadas para mantener al Reino Unido a salvo de cualquier tipo de ataque, ya sea en nuestro territorio o desde el extranjero”. 

“El Reino Unido está listo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para defenderse”, añadió. 

A su vez, subrayó: “Estamos comprometidos a defender a nuestra población, nuestros intereses y nuestros aliados, actuando conforme al derecho internacional y evitando vernos arrastrados a un conflicto de mayor envergadura”.

Cabe destacar que, desde el inicio de la guerra con Irán, Reino Unido ha permitido a EEUU lanzar operaciones “defensivas” desde sus bases que albergan aviones norteamericanos. Asimismo, se habían negado a colaborar en operaciones ofensivas.

Sin embargo, la prensa informó que esta postura cambió con la llegada del nuevo primer ministro, Andy Burnham.

De acuerdo a fuentes citadas por Bloomberg, Burnham autorizó que aviones de EEUU usaran sus bases en el océano Índico y la de Fairford, en Gloucestershire.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Dos jóvenes detenidos por lanzar molotovs en el exteri...

El comandante Fernando Bozo, jefe del Departamento OS9 de Carabineros, detalló que “personal del Departamento OS9 en coordinación con personal de Control de Orden Público procedieron a la detención de dos menores de edad pertenecientes al Instituto Nacional”.

Leer mas
Triunfo
Gago anunció el regreso de Aránguiz y Vargas para el d...

El entrenador de Universidad de Chile aseguró que tanto Charles Aránguiz como Eduardo Vargas dejaron atrás los problemas físicos y estarán disponibles en el partido con el elenco de colonia. Además, abordó el mercado de fichajes de los azules y subrayó que está trabajando constantemente con Manuel Mayo.

Leer mas
Internacional
VIDEO: Un tifón se lleva todo a su paso en China...

Un potente tifón provocó graves daños en el interior de China, donde las intensas ráfagas de viento dejaron escenas de gran impacto y numerosos destrozos en distintas zonas. La fuerza del temporal arrastró bicicletas, mesas, mobiliario urbano e incluso a varias personas que intentaban protegerse de las condiciones meteorológicas adversas.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/