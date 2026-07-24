Reino Unido responde a Irán y afirma que está “listo para defenderse” luego de amenaza a sus bases militares

El gobierno de Reino Unido contestó este viernes a Irán y avisó que está “listo para defenderse”, luego de las amenazas de Teherán a sus bases militares.

Previamente, Teherán había advertido que cualquier base utilizada por EEUU para atacarle sería considerada un “objetivo legítimo”.

Esto se produjo después de que Londres autorizara por primera vez a los aviones estadounidenses usar sus bases militares para atacar Irán.

En ese marco, según consignó Radio Biobío, un portavoz del gobierno británico comentó a los medios que sus fuerzas armadas “están preparadas para mantener al Reino Unido a salvo de cualquier tipo de ataque, ya sea en nuestro territorio o desde el extranjero”.

“El Reino Unido está listo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para defenderse”, añadió.

A su vez, subrayó: “Estamos comprometidos a defender a nuestra población, nuestros intereses y nuestros aliados, actuando conforme al derecho internacional y evitando vernos arrastrados a un conflicto de mayor envergadura”.

Cabe destacar que, desde el inicio de la guerra con Irán, Reino Unido ha permitido a EEUU lanzar operaciones “defensivas” desde sus bases que albergan aviones norteamericanos. Asimismo, se habían negado a colaborar en operaciones ofensivas.

Sin embargo, la prensa informó que esta postura cambió con la llegada del nuevo primer ministro, Andy Burnham.

De acuerdo a fuentes citadas por Bloomberg, Burnham autorizó que aviones de EEUU usaran sus bases en el océano Índico y la de Fairford, en Gloucestershire.