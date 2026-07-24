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Fijan horarios restringidos para tránsito en ruta entre Coquimbo y Atacama

Según consignó Portal Portuario, la circulación en el sentido sur a norte (desde La Serena hacia Copiapó) se encuentra autorizada entre las 08:00 y las 14:00 horas, bajo la modalidad de escolta a cargo de Carabineros. En tanto, el tránsito en el sentido norte a sur (desde Copiapó hacia La Serena) se mantendrá habilitado solo en el bloque entre las 16:00 y las 20:00 horas.

Patricia Schüller Gamboa
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Fijan horarios restringidos para tránsito en ruta entre Coquimbo y Atacama

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) anunció que el tránsito en la Ruta 5 Norte, entre las regiones de Coquimbo y Atacama, operará en un horario restringido durante esta jornada.

Según consignó Portal Portuario, la circulación en el sentido sur a norte (desde La Serena hacia Copiapó) se encuentra autorizada entre las 08:00 y las 14:00 horas. Bajo la modalidad de escolta a cargo de Carabineros.

En tanto, el tránsito en el sentido norte a sur (desde Copiapó hacia La Serena) se mantendrá habilitado solo en el bloque entre las 16:00 y las 20:00 horas.

Como parte de este plan habrán puntos de control administrados por Carabineros en diversos tramos de ambas regiones para regular el flujo en la vía.

Tránsito intermitente

El director general de Obras Públicas, Joaquín Dagá, señaló que “ya tenemos tránsito intermitente en los dos tramos previamente cortados. Lo que ha permitido habilitar el desplazamiento de sur a norte mediante convoyes de 100 camiones”.

“Hay mayor cantidad de maquinaria y estamos trabajando diariamente con Concesiones, Carabineros y el Ejército. Para ir revisando diariamente la situación de esta ruta, priorizando todas las demandas de abastecimiento”, agregó.

“Estamos trabajando coordinadamente para enfrentar esta emergencia”

El gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, destacó que “estamos trabajando coordinadamente para enfrentar esta emergencia. Las tareas de la emergencia demandan múltiples acciones y la coordinación es fundamental para recuperar la conectividad en todas las zonas afectadas de la región.

Recuperar la conectividad en toda la región es la tarea número uno y socorrer a las personas que aún se encuentran en situación de aislamiento”.

La delegada presidencial de la Región de Atacama, Sofía Cid, planteó que “una de las grandes emergencias que hemos tenido ha sido la conectividad. A nivel regional estamos trabajando fuertemente con la seremi de Obras Públicas, quien ha estado desplegada en la provincia del Huasco y también en la provincia de Copiapó, especialmente en los sectores de Tierra Amarilla y Totoral”.

“Ha sido un trabajo muy importante, con el apoyo del Gobierno Regional. En el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres se han aprobado inclusive recursos adicionales de emergencia, los cuales se están utilizando en esto”, indicó.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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