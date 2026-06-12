Home Viajes "qué hacer en viña del mar: miradores imperdibles para disfrutar d..."

Qué hacer en Viña del Mar: miradores imperdibles para disfrutar del paisaje costero

Con vistas al mar, la ciudad y playas, estos miradores ofrecen panorámicas únicas para disfrutar de atardeceres, tomar fotografías y conocer rincones poco explorados de Viña del Mar.

Natalia Hess
Comparte esta noticia
Qué hacer en Viña del Mar: miradores imperdibles para disfrutar del paisaje costero

Si buscas qué hacer en Viña del Mar durante tu próxima visita y disfrutas de los paisajes y fotografías, los miradores de Viña del Mar son una excelente alternativa para conocer la ciudad.

Distribuidos en distintos sectores de la Ciudad Jardín, estos espacios permiten contemplar el borde costero, las playas y los cerros desde perspectivas únicas, ideales para una escapada, una caminata o simplemente para admirar la vista.

Qué hacer en Viña del Mar: miradores con las mejores vistas al océano

Mirador Cochoa

Ubicado en la Avenida Borgoño, junto a la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Valparaíso y a pocos minutos de Playa Cochoa y Reñaca.

A diferencia de otros miradores de la ciudad, este espacio destaca por su cercanía con el océano y por ofrecer una vista privilegiada hacia las rocas donde descansan habitualmente los lobos marinos. 

Otro de sus atractivos es la escultura de un lobo marino ubicada en el acceso al mirador, que se ha convertido en una de las fotografías clásicas para quienes visitan el sector. Si buscas qué hacer en Viña del Mar y quieres combinar naturaleza, vistas costeras y observación de fauna marina, el Mirador Cochoa es una parada imperdible.

@aventunita

Escaleras a Cochoa #panorama #viñadelmar #mirador #travel

♬ sonido original – Aventunita

Mirador 14 asientos

Ubicado entre las avenidas 23 Norte y 24 Norte, a pocos metros del borde costero de Viña del Mar, el Mirador 14 Asientos es uno de los puntos panorámicos más tradicionales de la ciudad para contemplar el mar y las playas del sector norte.

Su nombre se debe a que originalmente contaba con catorce asientos de hormigón alineados frente al océano, permitiendo que los visitantes disfrutaran cómodamente de la vista, aunque con el paso de los años el espacio ha sido remodelado.

Desde este punto es posible observar gran parte del litoral viñamarino, incluyendo Playa Blanca, Playa Los Marineros y Playa del Deporte. El sector también cuenta con una pequeña plaza y bancas orientadas hacia el océano, convirtiéndose en un lugar ideal para contemplar el atardecer y tomar fotografías.

Mirador Pablo Neruda

Ubicado en la subida Agua Santa, el Mirador Pablo Neruda es un rincón ideal para quienes buscan contemplar el borde costero desde las alturas y disfrutar de una vista panorámica de la ciudad.

Desde este punto se puede observar el centro de la ciudad hasta sectores como Playa El Sol, el Muelle Vergara y parte de Reñaca. Además, está rodeado de áreas verdes y ubicado cerca del sector residencial Jardines de Agua Santa.

Si buscas qué hacer en Viña del Mar, el Mirador Pablo Neruda es una excelente alternativa para apreciar la ciudad desde una perspectiva diferente.

@vale.pidulles

Muy preciosooo se los recomiendo ✨🫶💖 #vacaciones #viña #viajes #datos #valpo #viñadelmar #ideasparafotos #ideascreativas #valparaiso #chile #fyp

♬ sonido original – vale.pidulles

Qué hacer en Viña del Mar: miradores entre naturaleza, historia y patrimonio

Mirador Padre Hurtado

Ubicado en el sector de Cerro Miraflores, al final de la subida por Avenida Padre Hurtado, cerca de la Laguna Sausalito, el Estadio Sausalito y el Polideportivo Regional, este mirador es uno de los puntos panorámicos más impresionantes de Viña del Mar.

Considerado uno de los miradores más altos de la Ciudad Jardín, ofrece una vista privilegiada que permite observar gran parte de la ciudad, extensas áreas verdes y la Laguna Sausalito desde una perspectiva única. Su ubicación entre bosques y cerros lo convierte en un lugar ideal para quienes buscan desconectarse del ruido urbano.

@vale.pidulles

Es que tienen que ir🥳🫶🏻📍 Mirador padre hurtado📍 Nosotros nos fuimos caminando desde el sausalito hasta arriba en el cerro, nos demoramos 25min aproximadamente.🏃🏻‍♀️ Hay para estacionar puedes ir en auto y en moto particular🙌🏼 Y creo que pasa un colectivo pero no pude ver que línea era 😢 ayuda! #mirador #panorama #goalscouple #cita #viñadelmar #villaalemana #quilpue #placilla #valparaiso #chile

♬ Everybody Wants To Rule The World X Electric Love – darcy stokes

Mirador Jorge Alessandri

Ubicado en el tradicional Cerro Castillo, justo sobre el Reloj de Flores y muy cerca del Palacio Presidencial de Cerro Castillo, el Mirador Jorge Alessandri es uno de los espacios patrimoniales más atractivos de Viña del Mar.

Este mirador forma parte de un conjunto patrimonial con más de cien años de historia y se encuentra rodeado de áreas verdes, jardines y antiguas construcciones que caracterizan al Cerro Castillo. El lugar cuenta con bancas y senderos que invitan a recorrer el sector con tranquilidad mientras se contempla el paisaje costero.

Desde el mirador se obtiene una vista hacia Playa Caleta Abarca, la Avenida España y gran parte del borde costero, convirtiéndose en un excelente punto para tomar fotografías y admirar el océano desde las alturas. Además, destaca por albergar un monumento dedicado al expresidente Jorge Alessandri Rodríguez.

@cataa_plazaa

Volvimos con nuestra ruta de los mejores miradores de la Quinta Región🌅 Hoy tocó el Mirador Jorge Alessandri en Cerro Castillo, Viña del Mar📍 #recomendado #viñadelmar #valparaíso #miradores #fyp #chile🇨🇱 #foryou #viajes

♬ Heavy Wave – Motorama
Source Texto: La Nación / Foto: Tripadvisor
Comparte esta noticia
Natalia Hess https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Subsecretario Montt lidera encuentro nacional con la r...

Durante la jornada se presentaron los lineamientos para los próximos cuatro años, además de revisar temáticas relacionadas con la eficiencia y gestión hospitalaria, APS, inversiones y Plan de Alerta Oncológica.

Leer mas
Nacional
Diputada Hernando confirma que Grau tiene hasta el 22 ...

La presidenta de la comisión revisora del libelo dijo que la instancia se reunirá el próximo lunes 15, desde las 17:30 horas, con el objetivo de acordar el calendario de los expertos invitados y fijar los días y horas en que éstos serán recibidos por la instancia.

Leer mas
Nacional
Presidente de Amuch: “Tenemos que sentarnos más en la ...

José Manuel Palacios, alcalde de La Reina, en entrevista con Radio Universidad de Chile, abordó la reunión que tuvieron este jueves algunos alcaldes con el ministro de Hacienda Jorge Quiroz -para tratar el tema contribuciones- y que finalizó sin acuerdos.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Natalia Hess
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/