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PDI detiene en Linares a imputada de fraude informático que supera los $933 millones

De acuerdo con los antecedentes entregados por el subcomisario Esteban Donoso, de la Brigada Investigadora del Cibercrimen, la imputada habría aprovechado las funciones que desempeñaba de manera remota para la entidad bancaria. Utilizó equipos, credenciales y un usuario corporativo asociado a su trabajo para efectuar modificaciones en la plataforma.

Patricia Schüller Gamboa
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PDI detiene en Linares a imputada de fraude informático que supera los $933 millones

Detectives de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana (Cibermetro) de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a una mujer de 48 años en la comuna de Linares, Región del Maule. Esto en el marco de una investigación que permitió esclarecer un millonario fraude informático que afectó a un banco.

El procedimiento fue desarrollado en cumplimiento de una orden judicial de entrada, registro e incautación. Emanada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Por los delitos de acceso ilícito, fraude informático y hurto agravado.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el subcomisario Esteban Donoso, de la Brigada Investigadora del Cibercrimen, la imputada habría aprovechado las funciones que desempeñaba de manera remota para la entidad bancaria. Utilizó equipos, credenciales y un usuario corporativo asociado a su trabajo para efectuar modificaciones en la plataforma.

Facilitó realización de transferencias no autorizadas

La mujer facilitó la realización de transferencias no autorizadas a distintas empresas por un monto total de $933.069.691.

Durante el operativo, los detectives incautaron ocho teléfonos celulares. Estos serán sometidos a peritajes por especialistas del Departamento Forense Digital de la brigada especializada de la PDI.

Por instrucción del Ministerio Público, la imputada fue puesta a disposición del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para su respectivo control de detención.

Source Texto: Aton/Foto: Aton (Referencial)
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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