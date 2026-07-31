Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para conocer si visitas el sector oriente

Si buscas qué hacer en Santiago y planeas recorrer el sector oriente de la capital, existen tenedores libres que destacan por su variada propuesta gastronómica y su ubicación en comunas como Providencia, Ñuñoa y La Reina.

Estos restaurantes permiten disfrutar desde gastronomía peruana hasta sushi, carnes, mariscos y postres en una sola visita.

A continuación, conoce tres tenedores libres que vale la pena visitar si recorres el sector oriente de Santiago.

Qué hacer en Santiago: un buffet peruano en Providencia

Somos Perú Buffet

Dirección: Av. Francisco Bilbao 1042, Providencia.

Somos Perú Buffet es una de las alternativas más populares de Providencia para quienes buscan una comida abundante. Su buffet reúne ceviches, causas, platos criollos, carnes, mariscos, postres y otras especialidades de la gastronomía peruana, ofreciendo una experiencia ideal para los amantes de esta cocina. Somos Perú Buffet

Además, su ubicación permite combinar el almuerzo con un recorrido por barrios tradicionales de Providencia o una caminata por el Parque Inés de Suárez.

Qué hacer en Santiago: una experiencia gastronómica en Ñuñoa

Perú Mágico Tenedor Libre

Dirección: Av. Pedro de Valdivia 3323, Ñuñoa.

Perú Mágico Tenedor Libre ofrece un buffet con una amplia selección de ceviches, pescados, mariscos, carnes, platos peruanos y postres. Su variedad y horario extendido lo convierten en una excelente alternativa para almorzar o cenar después de recorrer el sector oriente de Santiago.

Además, su cercanía con la estación Metro Ñuñoa facilita el acceso para turistas y visitantes que utilizan transporte público.

Qué hacer en Santiago: un buffet para compartir en La Reina

El Gordito

Dirección: Av. Larraín 6011, La Reina.

El Gordito destaca por su amplia oferta gastronómica. Su buffet incluye sushi, carnes a la parrilla, mariscos, comida peruana, preparaciones chinas, ensaladas y postres, convirtiéndose en una excelente opción para grupos o familias con distintos gustos.

Gracias a su ubicación en La Reina, también es una alternativa para complementar una jornada recorriendo parques y otros atractivos del sector oriente.

Una ruta gastronómica para descubrir el sector oriente

El sector oriente de Santiago no solo concentra parques, áreas comerciales y espacios recreativos. También reúne una variada oferta de tenedores libres para quienes desean probar distintos sabores sin salir de una misma zona de la ciudad.

Por ello, si buscas qué hacer en Santiago y quieres disfrutar una experiencia gastronómica durante tu recorrido por Providencia, Ñuñoa o La Reina, estos tres restaurantes son una excelente alternativa.