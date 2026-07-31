Exsubsecretario de Hacienda: nuevo examen de drogas arroja negativo

El exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, informó la tarde de este viernes que un nuevo examen de drogas realizado por el laboratorio del Hospital Clínico de la Universidad Católica arrojó un resultado negativo.

Rodríguez conversó en exclusiva con 24Horas luego de ser notificado que dio negativo de un examen de pelo realizado en un laboratorio.

Tras su renuncia el pasado 23 de julio, el exfuncionario de Gobierno había sido notificado de un doble positivo por parte del laboratorio que trabaja con La Moneda. La ex autoridad insistió en su inocencia y criticó a Corthorn Health.

Examen de pelo “confirma lo que yo siempre he dicho”

“Yo no consumo drogas, eso lo transmití. Y, por lo tanto, apenas me fue comunicada la noticia, yo fui en el acto a hacerme exámenes de orina y de pelo a distintos laboratorios del país. A los más prestigiosos, para poder demostrar esta verdad.

Y, de hecho, hoy día, hace pocos minutos, he recibido el examen de pelo que me realizó el laboratorio de la Universidad Católica de Chile. Confirma lo que yo siempre he dicho. Y que aparece acá en este papel, cual es que da un resultado negativo para el consumo de cualquier tipo de drogas”, dijo.

“Este examen de pelo del mes de julio, que pesquisa tres o cuatro meses hacia atrás. En conjunto con el examen de pelo del mes de abril, creo yo que son elementos suficientes para poder demostrar que yo no consumo drogas”, indicó, consignó 24Horas.

Reiteró su intención de ser reincorporado al Gobierno

En la entrevista el exsubsecretario reiteró su intención de ser reincorporado. Aunque dijo entender la razón de la decisión tomada por el Ejecutivo de solicitar su renuncia.

“La decisión respecto del procedimiento es una decisión del Gobierno, no es mía. Yo entiendo que obviamente lo que ellos tuvieron a la vista es una alerta. Y por lo tanto comprendo los pasos a seguir. No me cabe a mí pronunciarme respecto a eso. Lo comprendo, porque comprendo el alto estándar que se ha planteado el Gobierno del Presidente Kast respecto de cualquier sospecha en torno al consumo de drogas, la comprendo plenamente”, sostuvo.

No obstante, manifestó que “siempre he dicho desde el primer día que mi intención es volver al Gobierno ,porque cumplo el estándar que este mismo ha establecido en esta materia. Y por lo tanto espero poder volver al Gobierno. Y respeto naturalmente las decisiones que quienes tengan que efectuar las hagan”.