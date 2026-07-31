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Se entregó a Fiscalía: Detienen a uno de los sospechosos de crimen de estudiante en San Bernardo

De acuerdo a lo informado por T13, la persona que se entregó es un adolescente de 17 años, sobre el cual pesaba una orden de detención por el crimen.

Leonardo Medina
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Se entregó a Fiscalía: Detienen a uno de los sospechosos de crimen de estudiante en San Bernardo

La Fiscalía Metropolitana Occidente anunció este viernes la detención de uno de los sospechosos del crimen de un estudiante de 16 años, ocurrido este jueves en San Bernardo. 

Según informó Emol, la persona se entregó a la Fiscalía y luego fue trasladada a dependencias de Carabineros.

Previamente, las autoridades habían informado que tenían identificados a dos alumnos del mismo establecimiento de la víctima, el Liceo Polivalente Santiago de Compostela, como presuntos autores del homicidio.

En tanto, de acuerdo a T13, la persona que se entregó es un adolescente de 17 años, el cual tenía una orden de detención. 

Consignar que el fallecido es un menor de nacionalidad venezolana, quien habría mantenido una discusión con otros dos alumnos en el interior del liceo. Posteriormente, se habrían enfrentado en el exterior del establecimiento.

La víctima sufrió una puñalada en el tórax que le provocó la muerte en el Hospital Parroquial de San Bernardo. Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Occidente, el caso comenzó a ser investigado por el OS9 de Carabineros.

Al respecto, el fiscal Patricio Rosas había informado que “mantenemos al menos dos personas blancos de interés (…). Las diligencias son absolutas para identificar, ubicar y vincular”.

“La interacción entre todos ellos obedecería a la participación de personas de la misma comunidad escolar”, añadió.

Alcalde White tras crimen de estudiante: “Se acabó el oxígeno, San Bernardo no aguanta un muerto más”
Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
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