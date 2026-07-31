EEUU comenzará a emitir pasaportes conmemorativos con imagen de Trump desde el 8 de agosto

El Departamento de Estado de EEUU anunció que, a partir del próximo 8 de agosto, comenzará a expedir pasaportes conmemorativos con la imagen del presidente Donald Trump.

Este singular diseño fue impulsado en el marco de las celebraciones por el 250° aniversario de la independencia del país.

En la imagen del pasaporte, Trump aparece de pie, con un gesto serio, y con ambos puños apoyados en una mesa.

A través de sus redes sociales, el Departamento de Estado señaló: “Lo pediste y lo entregamos. A partir del 8 de agosto, solicita un pasaporte conmemorativo del 250 aniversario de Estados Unidos en una agencia de pasaportes cerca de ti”.

Por su parte, según consignó Emol, la oposición demócrata ha cuestionado este tipo de iniciativas del gobierno, donde sitúan a Trump en el centro de las celebraciones.

En ese sentido, y de acuerdo al citado medio, plantean que eso refleja una actitud megalómana.

Cabe destacar que, en paralelo, el gobierno de EEUU también planea emitir monedas con el rostro de Trump y billetes con su firma.