“Súper doloroso y penca”: Julia Vial revela que un utilero “murió esperando” su pago de La Red

La periodista y conductora de televisión Julia Vial reveló detalles de su salida de La Red durante su participación en “Más de Ti Podcast”. En la conversación, recordó el complejo escenario económico que enfrentó tras dejar el canal, donde trabajó durante 17 años.

Además de referirse al “descalabro económico” que significó esa etapa, la actual conductora de “Sígueme”, de TV+, compartió una dolorosa historia relacionada con un excompañero de trabajo, de acuerdo a La Hora.

El duro recuerdo de su paso por La Red

“Fue super doloroso y penca. Hasta el día de hoy me acuerdo de mi querido utilero Jorgito Álvarez que se murió esperando que le pagaran”, desclasificó Julia Vial.

La conductora agregó que ella tampoco ha recibido los pagos que le adeudan. “Nosotros que en La Red destapamos tantas injusticias, vivimos esas injusticias en carne propia. A mí todavía no me pagan y yo tenía un acuerdo con un pagaré y da lo mismo, no me han pagado. Hay mucha gente que lo pasó muy mal”, aseguró.

Su regreso a la farándula

Por otra parte, Julia Vial también abordó su retorno a los programas de espectáculos, luego de pasar varios años al frente de un matinal.

Al ser consultada por la periodista Jesenia Urzúa sobre esa decisión, explicó que buscaba un cambio de rumbo tras su salida de La Red.

“Cuando salí de La Red, salí muy intoxicada con el tema policial, portonazo, la política, entonces como no quería hacer eso y quería pasarlo bien y reírme, cuando me llamó Mauro Caro y me dijo te tinca hacer un programa de farándula, le dije que sí, todo el rato”, concluyó.