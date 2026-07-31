Crisis en Ceuta: ingresos de migrantes irregulares desde Marruecos superan los 40 mil y Europa presiona a España

La crisis migratoria en Ceuta continúa intensificándose. Las autoridades españolas estiman que cerca de 40.000 migrantes han cruzado desde Marruecos hacia el enclave español desde el inicio de la emergencia. La situación obligó al despliegue del Ejército y llevó este viernes al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a trasladarse hasta la zona.

El flujo de personas no se detuvo durante la noche y continuó durante la mañana de este viernes. Además, el número de fallecidos aumentó a 18, correspondientes a personas que perdieron la vida mientras intentaban llegar a Ceuta, territorio español de unos 80.000 habitantes ubicado en el norte de África, de acuerdo a AFP.

España refuerza la seguridad en la frontera

El Ministerio del Interior español anunció el envío de más efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, además de un equipo de ocho buzos, un buque, drones y apoyo militar para fortalecer la vigilancia en la zona.

Durante la mañana de este viernes, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llegó al paso fronterizo de Tarajal acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Allí sostuvo reuniones con las fuerzas desplegadas y las autoridades regionales para coordinar la respuesta.

El jueves, el Ejecutivo español también informó que alcanzó un acuerdo con Marruecos para acelerar la devolución “lo antes posible” de quienes ingresaron irregularmente a Ceuta.

Persisten las dudas sobre el origen de la ola migratoria

Las autoridades aún no han explicado qué provocó la repentina movilización de miles de personas. La noche del jueves, numerosos jóvenes se congregaron en la ciudad marroquí de Fnideq (Castillejos), ubicada junto a la frontera con Ceuta.

Varios migrantes aseguraron haber escuchado que “la frontera estaba abierta”, lo que impulsó a muchos a intentar llegar al enclave español. Uno de ellos, Abdelhakim, relató a AFP que caminó 14 kilómetros por las montañas para alcanzar la frontera.

“Nos dijeron que pasáramos por el mar. Pero me encontré completamente sumergido y vi a dos jóvenes morir ante mis ojos. Entonces retrocedí y recordé que tenía dos hijos”, afirmó.

Crisis diplomática

Durante la madrugada de este viernes, la policía marroquí utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud reunida en el lado marroquí de la frontera. Según AFP, algunos manifestantes respondieron lanzando piedras contra las fuerzas de seguridad y decenas de vehículos fueron incendiados durante los enfrentamientos.

La magnitud del flujo migratorio recordó la crisis de mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas ingresaron a Ceuta en apenas dos días, luego de que Marruecos relajara los controles fronterizos en medio de una disputa diplomática con España por el Sáhara Occidental.

La emergencia también provocó repercusiones internacionales. Italia pidió suspender a España del espacio Schengen al considerar “equivocada” su política migratoria, postura respaldada por la ministra del Interior de Finlandia, Mari Rantanen.

A ello se sumó el anuncio de Francia de reforzar los controles en su frontera con España y las declaraciones de altos funcionarios de la Casa Blanca, quienes utilizaron imágenes de la crisis para reiterar la postura de la administración Trump sobre inmigración.