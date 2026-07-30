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Gobierno anuncia que Chile y Venezuela inician “normalización progresiva” de relaciones bilaterales

A través de un comunicado, la Cancillería detalló que “en una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares. Como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales y con el propósito de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos”. “A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa, que nos va a permitir avanzar en tremendos desafíos que tenemos como países en un mismo continente. Desafíos que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico”, subrayó el Presidente Kast.

Patricia Schüller Gamboa
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Gobierno anuncia que Chile y Venezuela inician “normalización progresiva” de relaciones bilaterales

El Gobierno anunció el inicio de una hoja de ruta para la “normalización progresiva” de las relaciones bilaterales con la República Bolivariana de Venezuela.

A través de un comunicado, la Cancillería detalló que “en una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares. Como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales y con el propósito de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos”.

En esa línea, explicaron que esta iniciativa “se sustenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido a Chile y Venezuela desde sus orígenes como Repúblicas. E inspiran sus esfuerzos conjuntos en favor del desarrollo y bienestar de nuestros pueblos y de nuestra región”.

Y manifestaron que ambos países ratificaron que “este proceso se fundamentará en el diálogo constructivo, bajo los principios de respeto mutuo, de reciprocidad y el absoluto apego a las normas del Derecho Internacional”.

El Presidente José Antonio Kast agradeció al ministro de Relaciones Exteriores y a la Cancillería que, “de una manera seria, de una manera metódica, han logrado este acuerdo trascendente que nos permite avanzar paso a paso en la normalización de las relaciones entre Chile y Venezuela”.

El Mandatario valoró “la disposición del gobierno venezolano y saludar a la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por la disposición a avanzar en esta hoja de ruta conjunta”.

“A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa, que nos va a permitir avanzar en tremendos desafíos que tenemos como países en un mismo continente. Desafíos que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico”, subrayó.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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