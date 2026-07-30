Qué hacer en Santiago: descubre qué hacer durante agosto con estos imperdibles panoramas

Si buscas qué hacer en Santiago durante agosto, la capital contará con una amplia variedad de panoramas para disfrutar en familia o con amigos. Durante este mes habrá talleres gratuitos, festivales culturales, ferias temáticas, actividades para niños, encuentros pet friendly y eventos gastronómicos pensados para distintos intereses y edades.

Desde aprender nuevas disciplinas artísticas y participar en clubes de lectura hasta recorrer una feria dedicada al tejido o celebrar el Día Mundial del Folklore, agosto ofrece múltiples alternativas para aprovechar el invierno.

Qué hacer en Santiago: Panoramas culturales y creativos en la Región Metropolitana

Expo Teje 2026

Dirección: Centro Parque, Av. Presidente Riesco 5330, Las Condes, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago durante agosto y te apasionan las manualidades, Expo Teje 2026 regresa con dos jornadas dedicadas al tejido, el diseño textil y la creatividad. Considerada una de las ferias más importantes del rubro en Chile, reunirá a más de 130 expositores con lanas, hilados, accesorios, herramientas, diseños y productos elaborados a mano.

El evento se realizará los días 8 y 9 de agosto en Centro Parque de Las Condes, e incluirá más de 20 talleres impartidos por exponentes nacionales e internacionales, además de espacios para conocer nuevos emprendimientos, aprender técnicas de tejido y compartir con la comunidad tejedora. La feria se desarrollará en un recinto techado y calefaccionado, ideal para disfrutar durante el invierno.

Talleres Territoriales de Quilicura

Dirección: Diversos centros comunitarios de Quilicura, Región Metropolitana.

La Municipalidad de Quilicura abrió cupos para el segundo semestre de sus Talleres Territoriales, una iniciativa gratuita que busca acercar el arte y la cultura a los distintos barrios de la comuna. Las actividades comienzan el 3 de agosto, incluyen todos los materiales y están dirigidas a niños, jóvenes y adultos según cada taller.

La programación contempla la danza urbana juvenil, pintura al óleo, resina epóxica, alfarería y cerámica, juguetería artística, bisutería en origami, cestería en totora, collage, memoria barrial, cueca brava y mucho más. Los talleres se realizarán en distintos macrosectores de Quilicura, por lo que los interesados pueden inscribirse en la alternativa más cercana a su domicilio a través del correo cultura@quilicura.cl.

Taller para infancias en el MAVI UC

Dirección: José Victorino Lastarria 307, Santiago, Región Metropolitana.

El Museo de Artes Visuales (MAVI UC) realizará un taller gratuito dirigido a niñas y niños desde los 4 años junto a un acompañante, inspirado en la exposición XIX Premio MAVI UC LarrainVial Arte Joven 2026.

La actividad se desarrollará los sábados 1, 8, 15 y 22 de agosto, entre las 16:00 y las 17:00 horas, e incluirá un recorrido por la exposición para conocer cómo artistas contemporáneos transforman objetos cotidianos en esculturas e instalaciones.

Luego, los participantes podrán experimentar con distintos materiales para crear una obra en volumen mediante técnicas como unir, doblar, apilar y ensamblar. La actividad es gratuita y cuenta con cupos limitados para 12 niños y niñas, quienes deberán asistir acompañados por un adulto.

Club de Lectura: Ray Bradbury

Dirección: Morandé 226, piso 4, Santiago, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago durante agosto y disfrutas de la literatura, la Biblioteca Pública Adelina Gutiérrez realizará un Club de Lectura dedicado a Ray Bradbury, uno de los autores más importantes de la ciencia ficción, en el mes de su natalicio.

El ciclo se desarrollará en nueve sesiones, entre el 3 de agosto y el 28 de septiembre, con encuentros todos los domingos a las 17:30 horas. Durante las jornadas, los participantes revisarán el libro de cuentos “Las maquinarias de la alegría”, compartiendo lecturas y conversaciones en torno a la obra del escritor. La actividad es gratuita y está dirigida a quienes deseen acercarse a la literatura.

Qué hacer en Santiago: Panoramas para disfrutar en familia durante agosto

Expo Patitas 2026

Dirección: Parque Balneario, Alonso de Ercilla 1380, La Florida, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago durante agosto y quieres disfrutar junto a tu mascota, Expo Patitas regresa con su segunda edición en La Florida. Se trata de un panorama familiar y pet friendly que reunirá a amantes de los animales en dos jornadas llenas de actividades y entretención.

El evento se realizará los días 29 y 30 de agosto, entre las 12:00 y las 21:00 horas, en el Parque Balneario de La Florida. Durante ambas jornadas habrá marcas especializadas, concursos, sorpresas, actividades para toda la familia y espacios dedicados a las mascotas. La entrada es gratuita, pero requiere inscripción previa a través del enlace que dispondrá la organización.

Kids Fest 2026

Dirección: Espacio PICA, Av. Vicuña Mackenna 7320, La Florida, Región Metropolitana.

Para celebrar el día del niño, llega Kids Fest, el cúal realizará una jornada gratuita con actividades especialmente pensadas para los más pequeños junto a sus familias. El evento ofrecerá un espacio lleno de juegos, colores y entretención para disfrutar durante todo el día.

La actividad se llevará a cabo el sábado 8 de agosto, entre las 12:00 y las 19:00 horas, en Espacio PICA, ubicado en La Florida. Durante la jornada habrá talleres, actividades recreativas, sorpresas y distintas experiencias para toda la familia. La entrada es gratuita, pero requiere inscripción previa.

Qué hacer en Santiago: Celebra agosto con vino y tradiciones latinoamericanas

Barra Premium de la Vendimia de Colchagua

Dirección: MUT, piso 4, Av. Apoquindo 2730, Las Condes, Región Metropolitana.

La Barra Premium de la Vendimia de Colchagua llegará al MUT con una jornada dedicada a algunas de las etiquetas más destacadas del valle de Colchagua.

La actividad se realizará el sábado 8 de agosto, entre las 11:00 y las 22:00 horas, y reunirá a 19 viñas, que presentarán sus vinos. Además de las degustaciones, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo y otras actividades. Convirtiéndose en un panorama ideal para conocer y disfrutar sobre el vino.

Festival del Día Mundial del Folklore

Dirección: Plaza de la Cultura, Alameda (frente al Palacio de La Moneda), Santiago, Región Metropolitana.

El Festival del Día Mundial del Folklore celebrará su XV versión con una jornada dedicada a la música, la danza y las tradiciones de distintos países de Latinoamérica. El evento reunirá presentaciones folclóricas que destacan la diversidad cultural de naciones como Chile, Perú, Brasil, Colombia, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia, México, Venezuela y Panamá.

La actividad se realizará el sábado 29 de agosto, desde las 10:00 horas, en la Plaza de la Cultura, ubicada frente al Palacio de La Moneda. Organizado por el Ballet Folklórico Antumapu, el festival ofrecerá espectáculos gratuitos para toda la familia.