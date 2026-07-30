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TC da tres días a la oposición para subsanar requerimientos contra la Megarreforma

Según consignó 24Horas, la decisión fue adoptada durante la sesión del Pleno de este jueves. En la oportunidad el organismo también resolvió dejar en estudio los antecedentes correspondientes a un tercer libelo, también parte de la ofensiva opositora.

Patricia Schüller Gamboa
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TC da tres días a la oposición para subsanar requerimientos contra la Megarreforma

El Tribunal Constitucional (TC) dio un plazo de tres días a parlamentarios de la oposición para subsanar aspectos formales de dos de los requerimientos presentados contra la Megarreforma.

Según consignó 24Horas, la decisión fue adoptada durante la sesión del Pleno de este jueves. En la oportunidad, el organismo también resolvió dejar en estudio los antecedentes correspondientes a un tercer libelo. También parte de la ofensiva opositora.

El pronunciamiento del TC resulta clave para las aspiraciones de los senadores y diputados que buscan declarar inconstitucionales dos de los ejes centrales del proyecto. La invariabilidad tributaria y modificaciones al modelo de Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Una vez que venza el plazo de tres días establecido por el tribunal, cuyo límite es el próximo 2 de agosto, el Pleno volverá a sesionar. Esto para establecer de forma definitiva si los requerimientos cumplen con las exigencias legales y constitucionales para ser admitidos.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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