Mega niega que existan denuncias por Ley Karin contra Karen Doggenweiler

Claudia Schmitd generó una fuerte polémica en el mundo del espectáculo tras asegurar que manejaba información sobre supuestas denuncias por Ley Karin en contra de Karen Doggenweiler al interior de Mega. Sin embargo, la versión fue desmentida por el propio canal.

La controversia surgió durante el podcast “Noche de Pirañas”, donde la panelista afirmó que existían antecedentes que, según ella, “los medios no querían cubrir”, de acuerdo a La Hora.

En ese contexto, Schmitd sostuvo que tres trabajadores habrían presentado denuncias contra Karen Doggenweiler, aunque reconoció que no tenía certeza de si se trataba de acciones por acoso laboral o específicamente por Ley Karin.

Además, aseguró haber contactado a una de las personas involucradas. Según relató, esta le habría indicado que no podía referirse al tema debido a la reserva que rige este tipo de procesos.

Mega desmintió las acusaciones

Las declaraciones comenzaron a difundirse rápidamente en redes sociales y desataron diversas reacciones. A raíz de ello, en el programa “Qué te lo digo” decidieron consultar directamente a Mega para verificar la información.

Según revelaron en pantalla, el canal descartó categóricamente la existencia de denuncias. En ese sentido, respondieron que “no se han presentado denuncias por Ley Karin en contra de Karen Doggenweiler“, desmintiendo así el rumor que comenzó a circular tras los dichos de Schmitd.

Panelistas cuestionaron la información

El tema también fue abordado por los panelistas de “Qué te lo digo”, quienes manifestaron sus dudas respecto de la versión entregada por Schmitd.

El periodista Luis Sandoval afirmó que la información le resultaba difícil de creer, considerando la imagen que tiene de la conductora de “Mucho Gusto”, tanto en pantalla como en el ámbito laboral. “Me hace mucho ruido… me parece inconcebible“, manifestó.

Mientras la controversia continúa generando repercusiones en programas de espectáculos y redes sociales, Karen Doggenweiler permanece fuera de Chile. La animadora se encuentra en Europa realizando preparativos relacionados con el próximo Festival de Viña del Mar.