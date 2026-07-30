Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres donde puedes probar comida de varios países

Si buscas qué hacer en Santiago y disfrutas descubrir nuevos sabores, existen tenedores libres que reúnen gastronomía de distintos países en un solo lugar. Desde comida peruana y china hasta sushi, parrilladas y platos internacionales, estos buffets permiten recorrer diversas cocinas sin salir de la mesa.

A continuación, conoce tres tenedores libres de Santiago donde podrás probar preparaciones inspiradas en distintas partes del mundo.

Qué hacer en Santiago: un buffet con sabores de Asia, Perú y Chile

Foodlays

Dirección: Artesanos 681, Recoleta.

Foodlays es uno de los tenedores libres más completos de Santiago para quienes buscan variedad. Su buffet combina gastronomía peruana, china y chilena, además de ofrecer sushi, pescados, mariscos, carnes, ensaladas y una amplia selección de postres.

Gracias a esta diversidad, cada comensal puede crear un menú diferente en cada visita. Por ello, es una excelente alternativa para familias o grupos con gustos variados.

Qué hacer en Santiago: un recorrido gastronómico por distintas cocinas

Ruta de la Seda

Dirección: Nueva O’Higgins 81, Maipú.

Ruta de la Seda destaca por su concepto de buffet internacional. Su propuesta reúne sushi, ramen, parrilladas y preparaciones inspiradas en distintas cocinas del mundo, permitiendo probar sabores orientales y occidentales en una misma experiencia.

Además, el restaurante funciona bajo la modalidad de tenedor libre y se ha transformado en una de las principales alternativas del sector poniente para quienes buscan una experiencia gastronómica diferente.

Qué hacer en Santiago: un clásico con cocina internacional

Panda Junior

Dirección: Portugal 198, Santiago Centro.

Panda Junior es uno de los tenedores libres con mayor trayectoria de la capital. Su buffet reúne comida china, sushi, carnes, pescados, mariscos, ensaladas y postres, ofreciendo opciones para distintos gustos en un solo lugar.

Su ubicación en Santiago Centro también lo convierte en una alternativa conveniente para turistas y quienes desean combinar un recorrido por la ciudad con un almuerzo o cena de cocina internacional.

Una experiencia para recorrer el mundo a través de la gastronomía

Los tenedores libres son una excelente opción para quienes disfrutan probar distintos tipos de cocina en una sola visita. La combinación de recetas peruanas, chinas, japonesas, chilenas e internacionales permite vivir una experiencia gastronómica variada sin cambiar de restaurante.

Por ello, si buscas qué hacer en Santiago y quieres descubrir sabores de varios países, estos tres tenedores libres destacan por su diversidad de preparaciones y su propuesta pensada para todos los gustos.