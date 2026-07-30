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Primera votación no vinculante para la ONU: Rebeca Grynspan sería la más respaldada y Michelle Bachelet se ubicaría cuarta

Así lo informaron a la agencia EFE fuentes diplomáticas. Esta es la primera votación informal no vinculante sobre los siete aspirantes a suceder al actual secretario general, António Guterres, a partir de 2027.

Patricia Schüller Gamboa
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Primera votación no vinculante para la ONU: Rebeca Grynspan sería la más respaldada y Michelle Bachelet se ubicaría cuarta

La costarricense Rebeca Grynspan (10), la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett (9) y el argentino Rafael Grossi (7) resultaron este jueves los candidatos más respaldados en el primer sondeo del Consejo de Seguridad para elegir al próximo secretario general de la ONU. Así lo informaron a la agencia EFE fuentes diplomáticas.

Según recogió Radio Biobío, no se informó sobre apoyos que recibieron otros candidatos, entre ellos la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet.

Esta es la primera votación informal no vinculante sobre los siete aspirantes a suceder al actual secretario general, António Guterres, a partir de 2027.

Grynspan obtuvo más votos a favor

De cuerdo a las fuentes citadas, Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), fue la candidata que más votos a favor obtuvo en la consulta.

Por detrás, Rodrigues-Birkett, la actual embajadora de Guyana ante la ONU, y Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (Oiea).

Sin embargo, según recalcaron, todos ellos obtuvieron votos en contra.

En esta ronda de votación, los estados miembros del Consejo de Seguridad obtienen una papeleta blanca en la que pueden optar por votar a favor, en contra o no opinar.

Por esta razón, los candidatos no conocen el sentido del voto de cada país, solo el cómputo general.

Consejo de Seguridad celebrará otras consultas

Tras concluir este tipo de votaciones, el Consejo de Seguridad celebrará otras en las que los cinco miembros permanentes del órgano (Francia, China, Rusia, Estados Unidos y Reino Unido), con derecho a veto, emitirán sus consideraciones en una papeleta roja. Los otros diez en una blanca.

De esta manera, un voto en contra de una de las cinco potencias acabaría con la carrera del aspirante aunque fuera el que más apoyo ha recabado. Razón por la que la elección del próximo secretario general suele estar condenada a un acuerdo de estos cinco miembros.

Para que el Consejo proponga a un candidato a la Asamblea General, encargada de tomar las decisión final, este deberá obtener al menos nueve apoyos y ningún veto.

El liderazgo de Grynspan y Rodrigues-Birkett coincide con la petición, cada vez más amplia en la ONU, de que la próxima persona al frente de la organización sea una mujer, ya que en sus 80 años de historia nunca lo ha sido.

También con la norma no escrita de la rotación regional, ya que le correspondería a alguien de América Latina y el Caribe.

Sorprende el tercer puesto de Grossi, que para algunos expertos consultados por EFE era el candidato favorito.

Aunque todavía no se ha decidido una fecha, el Consejo de Seguridad celebrará una segunda votación informal, que en principio tendrá lugar ya bajo la presidencia rotatoria de Dinamarca, país que asumirá la dirección del órgano durante el mes de agosto.

Source Texto: La Nación/Efe/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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