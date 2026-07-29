Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para un almuerzo de fin de semana

Si buscas qué hacer en Santiago durante el fin de semana, un tenedor libre puede ser una excelente alternativa para disfrutar un almuerzo sin apuros junto a la familia o los amigos.

La capital cuenta con buffets que ofrecen una amplia variedad de preparaciones y mantienen atención los sábados y domingos.

A continuación, conoce tres tenedores libres ideales para un almuerzo de fin de semana en Santiago.

Qué hacer en Santiago: una experiencia con gastronomía peruana

Perú Mágico Tenedor Libre

Dirección: Av. Pedro de Valdivia 3323, Ñuñoa.

Perú Mágico Tenedor Libre es una de las opciones más completas para quienes disfrutan la gastronomía peruana. Su buffet incluye ceviches, pescados, mariscos, carnes, platos criollos, ensaladas y postres, permitiendo probar una gran variedad de preparaciones en una sola visita.

Además, el restaurante atiende los sábados y domingos, por lo que es una excelente alternativa para organizar un almuerzo de fin de semana con la familia o un grupo de amigos. Su horario dominical se extiende hasta las 23:00 horas. Perú Mágico Tenedor Libre

Qué hacer en Santiago: un buffet con sabores de distintos países

Foodlays

Dirección: Artesanos 681, Recoleta.

Foodlays reúne gastronomía peruana, china y chilena en un solo buffet. Su propuesta también incluye sushi, carnes, mariscos, ensaladas y una amplia selección de postres, convirtiéndose en una alternativa para quienes buscan variedad.

El restaurante abre durante todo el fin de semana y su amplio comedor permite disfrutar un almuerzo con calma, ya sea en familia o con amigos. Foodlays

Qué hacer en Santiago: un clásico para recorrer el centro

Panda Junior

Dirección: Portugal 198, Santiago Centro.

Panda Junior es uno de los tenedores libres más tradicionales de Santiago. Su buffet ofrece comida china, sushi, carnes, pescados, mariscos y postres, siendo una excelente opción para quienes visitan el centro de la capital durante el fin de semana.

El restaurante atiende los sábados en doble jornada y los domingos al mediodía, por lo que resulta ideal para combinar un recorrido por el centro con un almuerzo abundante. Panda Junior

Un panorama ideal para compartir el fin de semana

Los fines de semana son una excelente oportunidad para disfrutar una comida diferente sin preocuparse por elegir un solo plato. Estos tres tenedores libres destacan por su variedad gastronómica, sus horarios de atención durante sábado y domingo y su ambiente ideal para compartir.

Por ello, si buscas qué hacer en Santiago durante el fin de semana, estos buffets son una alternativa para disfrutar un almuerzo abundante y probar distintos sabores.