“¡Usted está hablando con un senador!”: Rodolfo Carter reacciona a la directa pregunta de Mónica Rincón

El senador Rodolfo Carter defendió la gestión del Presidente José Antonio Kast frente a las críticas que ha recibido el Ejecutivo por la salida de más de 30 autoridades desde el inicio de su administración.

En entrevista con CNN Prime, el exalcalde de La Florida afirmó que “lo ideal es volver a los tiempos de Patricio Aylwin, donde un gabinete partió en marzo del año 90 y terminó en el 94 con el mismo gabinete”, recogió La Cuarta.

No obstante, reconoció que “hoy en día es muy difícil que un gobierno no tenga bajas en el camino, producto de errores, graves en algunos casos, o simplemente por incompatibilidad con los cargos”.

Cambios de gabinete y paridad

Consultado por las críticas de la exministra Camila Vallejo respecto de que Mara Sedini y Trinidad Steinert fueron reemplazadas por dos hombres, Carter dijo que no cree “en estas paridades automáticas”.

En esa línea, sostuvo que “hay que buscar a las mejores personas en ese momento determinado. Lo ideal hubiese sido que hubieran salido dos mujeres y entrado dos mujeres”, aunque insistió en que la prioridad debe ser elegir a quienes considere más aptos para el cargo.

Su opción de integrar el gabinete

El parlamentario también se refirió a la invitación que recibió del Mandatario para asumir como ministro de Seguridad. Sobre esa posibilidad, afirmó que “el desafío de la seguridad pública es un desafío precioso, pero enorme. Y no acompañar al Presidente en ese desafío duele”.

Además, agregó que “especialmente por la personalidad que tengo, que es más bien confrontacional, y me gustan los temas difíciles (…) Me hubiese gustado ser ministro de Estado del presidente Kast. De hecho, yo no quería ser senador; fue el Presidente quien me pidió venir a servir a esta región“.

Su opinión sobre Johannes Kaiser

Más adelante, la periodista Mónica Rincón le preguntó si imaginaba al diputado Johannes Kaiser, presidente del PNL, como ministro de Estado, luego de que alabara su eventual aporte al gobierno.

Ante esa consulta, Carter respondió: “¡De nuevo! ¡Usted está hablando con un senador, no con el Presidente de la República!”.

Cuando la conductora insistió con la idea, el senador respondió: “Creo que sería un tremendo ministro de Estado. Es un gran comunicador, un tipo muy capaz, creo que es un aporte. Pero su lugar en el gobierno, si quisera ser parte de la coalición, lo define el Presidente”.